Corinthians conta com novidades contra o Bahia e mistério sobre Pablo

O Corinthians deve ter novidades para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 19h, em Salvador. O lateral-direito Fagner e o atacante Romero voltam de suspensão e a dúvida é em relação a participação de Pablo. O técnico Fábio Carille disse que ele preferiu deixar o jogador de fora para evitar uma nova lesão.

+ Carille refaz as contas e projeta nova pontuação para o Corinthians ser campeão

“O Pablo reclamava de uma dor, mas os exames não dão nada. É um excelente profissional e isso aconteceu contra o Avaí lá. Reclamou de dores, o exame não deu nada, ele ficou 10 minutos fora e perdemos ele por mais de um mês. Prefiro segurar o jogador nesse caso. Ele concentrou para o jogo, e foi uma decisão minha não deixar ele iniciar. Não quis correr esse risco”, explicou o treinador.

Caso continue sem ter condições de jogo, Pablo será substituído mais uma vez por Pedro Henrique. O volante Gabriel cumpre o segundo jogo de suspensão imposta pelo STJD, pelo gesto obsceno feito no clássico com o São Paulo. Fagner deve voltar no lugar de Léo Príncipe e Romero na vaga de Marquinhos Gabriel.

+ Clayson agradece dica de Pottker e espera dar 'dor de cabeça boa' para Carille

Apesar da boa atuação e dos dois gols marcados, a tendência é que Clayson continue no banco de reservas. Jadson, que estava em baixa e correu risco de perder posição, ganhou pontos com o treinador e deve ser mantido. A definição do time só deve ocorrer na atividade que será realizada no sábado, antes da viagem para a Salvador.