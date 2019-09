Corinthians conta com recuperação de Boselli e Avelar para domingo

O técnico Fábio Carille conta com a recuperação do centroavante Mauro Boselli e do lateral-esquerdo Danilo Avelar para a partida de domingo do Corinthians contra o Fluminense, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O argentino ficou de fora do empate com o Ceará por 2 a 2 no último sábado por causa de um entorse no tornozelo direito. Ele se machucou no jogo-treino realizado na semana passada, no CT, contra o São Bento. O Corinthians venceu a partida por 1 a 0 com gol dele.

O lateral-esquerdo Danilo Avelar se tornou dúvida por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois não preocupam o departamento médico do clube, mas também não têm a volta garantidas.

Baixa certa será a do atacante Clayson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carille deverá utilizar a atividade desta terça-feira para recuperar os atletas e o esboço da equipe deverá ser feita mais perto do final de semana.

Durante a semana o treinador contará com os retornos do lateral-direito Fagner, que está com a seleção brasileira, do atacante Pedrinho, que defendeu o time sub-23, e de Sornoza, que está na seleção equatoriana.

O Corinthians é a única equipe que continua invicta desde a pausa da Copa América. O time alvinegro, no entanto, vem de um resultado ruim na última rodada: empatou em casa por 2 a 2 com o Ceará. Atualmente, ocupa a quarta colocação, com 32 pontos, a sete de distância do líder Flamengo.