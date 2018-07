Corinthians conta com retorno de Lucca e deve relacionar Pato para duelo

O atacante Lucca foi a principal novidade do Corinthians no treino desta terça-feira. O jogador ficou fora dos trabalhos na semana passada depois de levar uma joelhada na boca do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Lucca precisou levar pontos no rosto e passar por uma pequena cirurgia. Por isso participou da atividade com uma proteção e deve ficar como opção no banco para Cristóvão Borges neste sábado, às 16 horas, contra o Figueirense, às 16 horas, no Itaquerão, após ser desfalque no clássico diante dos são-paulinos.

Quem também participou normalmente do treino foi Alexandre Pato. O atacante deve ser relacionado para o duelo contra o Figueirense, sábado, às 16 horas, no Itaquerão. O técnico Cristóvão Borges, no entanto, não confirmou se começará entre os titulares.

Em relação ao time que empatou o clássico contra o São Paulo por 1 a 1, a novidade certa será a presença do lateral-direito Léo Príncipe, de 19 anos. Ele é a única opção para a vaga de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Corinthians está na vice-liderança do Brasileirão com 29 pontos. Tem três a menos do que o Palmeiras, primeiro colocado. O time alvinegro vem de uma boa sequência, com quatro vitórias e um empate, e espera manter o momento positivo contra o Figueirense, primeiro algoz do novo estádio - em 18 de maio de 2014, com gol de Giovanni Augusto, hoje jogador do Corinthians, o time catarinense venceu por 1 a 0 na inauguração oficial do Itaquerão.