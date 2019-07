Corinthians conta com volta de Gil para tentar reação no Campeonato Brasileiro

Depois de uma intertemporada para ser esquecida, o Corinthians recebe o CSA neste domingo, às 16h, na arena em Itaquera, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a reestreia do zagueiro Gil, que está de volta ao time alvinegro após três anos e meio no futebol chinês.

A chegada do jogador foi a única notícia boa que o torcedor corintiano teve durante a pausa da Copa América. Durante o período, a equipe fez três amistosos muito ruins. Foram duas derrotas, ambas por 2 a 1, para Botafogo de Ribeirão Preto e Londrina, e uma vitória no sufoco, por 2 a 1, sobre o Vila Nova.

O técnico Fábio Carille esperava nessa pausa dar entrosamento ao setor ofensivo e ajustar a equipe, que está estacionada na parte intermediária da tabela do Brasileirão, com sete gols em oito jogos disputados.

O problema é que o ataque praticamente não trabalhou junto. Pedrinho e Mateus Vital estiveram na seleção olímpica e Everaldo e Clayson precisaram realizar por duas semanas fortalecimento muscular. Gustagol segue no departamento médico e Vagner Love, que deve começar como centroavante hoje, disputou os três amistosos atuando pelos lados do campo.

Na zaga, pelo menos, a expectativa é boa. Gil começou a treinar com o elenco na terça-feira e logo de cara ganhou a posição de Henrique, até então um dos jogadores da confiança de Carille. Gil formará dupla com Manoel na partida com o CSA.

"Chego para ajudar, como foi na minha primeira passagem. Claro que a gente fica um pouco surpreso (com a vaga no time)", disse o zagueiro.

"A primeira passagem foi muito boa(entre 2013 e 2016). A responsabilidade de jogar pelo Corinthians em qualquer esporte tem que vestir com amor. Espero dar continuidade ao trabalho e me integrar ao elenco o quanto antes. Estou preparado", prosseguiu o jogador que usará a camisa 26, que era de Marllon, emprestado ao Bahia.

Além de Gil, o Corinthians também contará no time titular com os retornos de Cássio e Fagner, campeões da Copa América pela seleção brasileira. Gustagol e Ramiro estão de fora do jogo por problema muscular.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X CSA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

CSA: Jordi; Celsinho, Allan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Nilton, Naldo, Jonatan Gomez e Apodi; Ricardo Bueno e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Juiz: Wagner Reway (Fifa/PB).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 16h.

Na TV: Globo.