Corinthians conta sua história em telão do Itaquerão antes do jogo

O Corinthians contou parte de sua história no Itaquerão neste domingo, antes do clássico contra o Palmeiras, o primeiro contra o seu mais tradicional adversário em sua nova casa. Nos dois telões do estádio, cenas marcantes desses quase 103 anos de história do clube foram exibidas enquanto os torcedores - inclusive os palmeirenses, já confinados no espaço a eles reservados - esperavam o início da partida.

Um dos filmes exibidos faz uma passagem pela luta do Corinthians para ter a sua própria arena. Mostra cenas da Fazendinha, o estádio Alfredo Schurig (nome de um dos primeiros presidentes do clube), em 1928, ano de sua inauguração, passa pela relação do time e da torcida com o Pacaembu e termina mostrando detalhes da construção da arena. Também são exibidas cenas de conquistas do clube.

Num outro momento, foram exibidos nos telões imagens de vários jogadores que fizeram história no Corinthians, como uma definição. Domingos da Guia, por exemplo, é, para os corintianos, "o maior zagueiro da história do futebol brasileiro". Também foram lembrados atletas como o goleiro Gilmar, o lateral Idário, os atacantes Cláudio e Baltazar e o meia Sócrates, entre outros. "Obrigado, eternos mestres. Estarão eternamente dentro dos nossos corações", foi a frase, parte dela retirada do hino do clube, utilizada para agradecimento a seu ex-atletas.