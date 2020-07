Corinthians contará com a presença 'virtual' de torcida no retorno à Arena

Após mais de quatro meses sem jogos em seu estádio por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, o Corinthians retorna para a Arena nesta quarta-feira logo no clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Apesar dos portões fechados devido às medidas de segurança de saúde, o clube encontrou uma maneira de ter seus torcedores presentes durante o confronto. O último jogo do Corinthians no ano ocorreu em 14 de março, um empate de 1 a 1 com o Ituao Ituano.

O projeto "O Timão é a Sua Casa" levará à Arena fotos personalizadas de torcedores que ficarão em exposição até a reabertura dos portões ao público ou até o fim da temporada. Desta forma, os alvinegros terão duas opções de interação: uma delas com a aplicação de fotos da torcida em um bandeirão e a outra em totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio.

Entre os participantes da ação está o goleiro Cássio. O ídolo alvinegro foi um dos compradores dos totens que destinou para os seus dois filhos: Felipe, de 5 anos, e Maria Luiza, de 2. Desta forma, os dois estarão presentes "virtualmente" nas arquibancadas da Arena enquanto o pai estará em campo defendendo a meta do time.

"É uma ação muito legal. A gente sabe o quanto é forte a torcida do Corinthians e, infelizmente, não vai ter torcida no retorno do futebol. Então, comprei o totem para ajudar o clube e também para fazer parte desse momento. Tenho uma identificação muito grande com o Corinthians, com a torcida, e essa ação faz com que estejamos sempre juntos. Quanto mais puder ajudar e estar envolvido nas ações, vai ser gratificante", disse Cássio.

Os preços da experiência vão de R$49,99 até R$299,00 para o público geral, com desconto de 25% para membros do Fiel Torcedor no site http://www.otimaoeasuacasa.com.br/. Com a proximidade do Dia dos Pais, os interessados ganham a opção de presentear familiares e amigos. Isso vai valer até o fim do ano.

O bandeirão foi instalado nas arquibancadas no setor Norte e será preenchido jogo a jogo com as fotos enviadas pelos torcedores. Elas serão confeccionadas no formato mosaico e distribuídas por meio de lotes (faixas), contendo 248 imagens cada. Ou seja, sempre que um lote estiver completo, passará a integrar o bandeirão juntamente com os anteriormente preenchidos. Todo o dinheiro será revertido para o pagamento da arena.

Na opção do totem personalizado, o torcedor terá sua foto aplicada em material rígido e resistente, com 60 centímetros de altura, instaladas nas cadeiras no setor Oeste. O prazo para confecção da imagem enviada é de 13 dias contados da confirmação de pagamento. Os participantes também possuem uma terceira opção no Plano VIP, que além do totem na cadeira conta com uma réplica autografada por jogadores do elenco.

Como a Arena Corinthians seguirá fechada para o público por determinação das autoridades de saúde, os participantes não poderão visitar fisicamente suas fotos. No entanto, a experiência estará presente no ambiente digital e os alvinegros podem encontrar suas fotos e se marcarem nas redes sociais em uma megafoto em 360 graus no site http://corinthians.gigafans.com/.