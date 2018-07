Corinthians contrata Balbuena e registra zagueiro na CBF

O Corinthians, enfim, registrou o contrato do zagueiro Fabián Balbuena na CBF. O nome do jogador, inclusive, já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. O vínculo do paraguaio com o clube vai até 31 de dezembro de 2018.

O Corinthians pagou ao Libertad US$ 1,5 milhão (R$ 6,3 milhões) para ter 100% dos direitos econômicos do jogador. O zagueiro está desde a semana passada no Brasil, foi ao Itaquerão e nesta segunda-feira participou do treino no CT do Parque Ecológico ao lado dos jogadores que não atuaram na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, domingo.

Balbuena é o décimo reforço do Corinthians para a temporada. Antes, foram contratados: Douglas, Moisés, Alan Mineiro, Marlone, Willians, Guilherme, André, Giovanni Augusto e Vilson. Todos já estrearam.

O zagueiro disputou a última edição da Copa América. Antes de chegar ao Libertad, Balbuena passou por Cerro de Franco, Rubio Ñu e Nacional.