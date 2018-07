Corinthians contrata ex-técnico da seleção brasileira sub-20

SÃO PAULO - Demitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois da péssima campanha da seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano de categoria, o técnico Emerson Ávila foi apresentado nesta terça-feira como novo técnico da equipe de juniores do Corinthians.

"Tenho certeza que, com a estrutura que o Corinthians oferece, vamos colher resultados, não só em competições, mas também na formação de atletas, que é algo que se espera muito aqui. Quem acompanha o trabalho do clube pode esperar muita dedicação", disse o treinador, em entrevista ao site do Corinthians.

Emerson Ávila, de 55 anos, teve boa parte da sua trajetória profissional ligada ao Cruzeiro, onde foi auxiliar. Ele também treinou Ipatinga, Barueri e Boavista. Em 2010, assumiu a seleção sub-17 e, no meio do ano passado, acumulou também o cargo na sub-20. Sob o comando dele, o Brasil foi eliminado na primeira fase do Sul-Americano da categoria e não conseguiu vaga no Mundial.