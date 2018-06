Corinthians contrata Marllon pensando em possível saída de Balbuena

A contratação do zagueiro Marllon pelo Corinthians pegou alguns torcedores de surpresa, mas o acerto com o ex-jogador da Ponte Preta tem um motivo especial. Como a negociação com Balbuena está emperrada, a diretoria decidiu já correr atrás de um possível substituto para o paraguaio.

Balbuena tem contrato com o Corinthians até dezembro. Assim, em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. A negociação parecia bem encaminhada, mas o acerto ainda não ocorreu e existe um temor dentro do clube de que a situação vire uma nova "novela Pablo".

O site "Goal" informou que os representantes do jogador pediram R$ 16 milhões para renovar o contrato. Clube e o próprio Balbuena negaram a informação, mas é fato que o acordo ainda está emperrado e sem prazo para ser finalizado.

Marllon foi uma contratação feita com o aval de Fábio Carille e o interesse no jogador existe desde o ano passado, quando as partes ficaram próximas de um acerto, mas o clube recuou e decidiu fechar com Henrique, que estava no Fluminense.

Após algumas semanas e nenhuma boa proposta chegou ao jogador, voltaram as conversas e o acerto aconteceu na semana passada. A diretoria considera a contratação como uma oportunidade de negócio.

A ideia é que Marllon já seja preparado para assumir o posto de titular caso Balbuena deixe o clube. Se a renovação acontecer, ele fica sendo o reserva imediato e com a vantagem de ser mais experiente que Pedro Henrique, Léo Santos e Yago.

Independentemente da situação de Balbuena, o Corinthians deve emprestar algum de seus zagueiros. O clube conta com oito opções neste momento, dentre os atletas que treinam com o grupo principal. Balbuena, Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos, Yago, Carlos (jovem da base), Vilson e Marllon, sendo que os dois últimos não foram inscritos no Paulista ainda.

Yago é o mais cotado para sair. Ele atuou na temporada passada pela Ponte Preta e hoje aparece atrás da dupla titular, de Pedro Henrique e Léo Santos na briga por uma posição. Com a chegada de Marllon, fica ainda mais atrás. Vilson se recupera de cirurgia e ainda deve ficar mais um período longe dos gramados.