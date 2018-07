Corinthians contrata meia-atacante Alex, do Spartak Moscow

"Spartak e Corinthians chegaram a um acordo inicial envolvendo o meio-campista Alex, de 29 anos", disse o Spartak em seu site oficial (www.spartak.com).

"Hoje, Alex viajará ao Brasil para um exame médico e para discutir seu contrato pessoal. Se (ele) passar no exame, então os dois clubes irão assinar o contrato de transferência."

Alex se tornou um dos melhores jogadores do Spartak logo após ser contratado pelo clube de Moscou junto ao Internacional, em fevereiro de 2009, e foi nomeado capitão do time no ano passado.

Mas o jogador, com passagens pela seleção brasileira, perdeu grande parte da pré-temporada russa por conta de lesões, e o Spartak caiu para o final da tabela no mês passado.

(Reportagem de Gennady Fyodorov)