Corinthians anuncia a contratação do atacante Vagner Love

O Corinthians anunciou a contratação do atacante Vagner Love. O jogador estava no Besiktas, da Turquia, onde rescindiu seu contrato e chega ao time alvinegro com contrato válido até o fim de 2020. Na primeira passagem pelo clube, em 2015, o atleta teve papel de destaque na conquista do Campeonato Brasileiro e foi vice-artilheiro da competição, com 14 gols.

O acordo do atacante com a diretoria havia sido firmado dias atrás e restava apenas a liberação com o clube turco. Vagner Love conseguiu deixar a equipe por estar com os salários atrasados. Pesou também a vontade dele de defender o clube alvinegro depois de ter ficado três temporadas fora do Brasil: antes do Besiktas, o atacante passou pelo Mônaco e pelo Alanyaspor.

Com a chegada de Vagner Love, o técnico Fábio Carille ganha mais uma importante opção para o ataque. O clube se esforçou em trazer nesta janela de transferências o argentino Mauro Boselli, ex-Léon, do México, e contou com o retorno de Gustagol, que estava emprestado ao Fortaleza. O setor ofensivo era uma das preocupações da diretoria, principalmente depois do fraco rendimento do ano passado.

O Corinthians considera que Love pode fazer mais de uma função do ataque. O jogador pode atuar tanto centralizado, como pelas pontas. O jogador tem 34 anos e em 50 jogos com a camisa do clube, marcou 16 gols. O atacante é o nono reforço para a temporada. Antes dele, o Corinthians trouxe o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli e Gustavo Silva.