Corinthians contrata zagueiro Lucão, do São Paulo

O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Lucão, que pertence ao São Paulo, mas estava emprestado ao Estoril, de Portugal. A informação foi divulgada pelo ESPN Brasil e confirmada pelo Estado.

Como o contrato do defensor acabaria em 3 de junho de 2019, os dois clubes paulistas acertaram uma transação sem envolver dinheiro, apenas a divisão dos direitos econômicos. O clube do Morumbi aceitou a liberação do defensor sem custos com a condição de ficar com 40% dos direitos do jogador de 22 anos. O Corinthians ficará com os 60% restantes.

O técnico Fábio Carille, que deu aval para a contratação, acredita ser possível recuperar o jogador, que despontou como promessa, mas alternou altos e baixos no São Paulo até ser "encostado" definitivamente. Um dos jogos emblemáticos do zagueiro no São Paulo foi no Campeonato Brasileiro de 2017, diante do Atlético Mineiro. Depois de falhar no gol da vitória do rival e ser vaiado, ele declarou que estava deixando o clube. "Enquanto eu estiver aqui, eles (torcedores) sempre vão pegar no meu pé. Mas para a alegria de muitos, já já eu estou indo embora", completou.

Ele não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2018, a derrota do Estoril para o Braga por 6 a 0, pelo Campeonato Português. Em agosto do ano passado, já de volta ao São Paulo, ele foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Lucão deve assinar contrato por dois anos.

Lucão é o 12º reforço do Corinthians para 2019. Até então, o clube já havia contratado os zagueiros Manoel e Bruno Méndez, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Richard e Ramiro, o meia Sornoza e os atacantes André Luís, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love. O time ainda negocia o retorno de Guilherme Arana, que atua na Sevilla, da Espanha. Nesta terça-feira, Carille agradeceu a diretoria pelo alto número de contratações.

"Quero agradecer, porque foi acima do esperado. E com possibilidade de mais chegadas, estamos trabalhando para mais chegadas", afirmou Carille em entrevista coletiva na terça-feira, no CT Joaquim Grava.