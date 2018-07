Corinthians contrata zagueiro Wallace, ex-Vitória

A diretoria do Corinthians anunciou nesta sexta-feira seu primeiro reforço para a temporada 2011. Trata-se do zagueiro Wallace, que defendeu o Vitória no Campeonato Brasileiro deste ano.

De acordo com o clube, o acordo entre as duas partes deverá ser confirmado se o jogador for aprovado no exame médico, na próxima semana. "O acerto entre clube e jogador já está apalavrado e falta apenas o exame médico para a assinatura do contrato", divulgou o Corinthians, em seu site.

Wallace, que completará 23 anos no dia 26 deste mês, chegou ao Vitória em 2008 e participou neste ano da boa campanha do time na Copa do Brasil, com o vice-campeonato, e no frustrante desempenho no Brasileirão, que rebaixou a equipe baiana.