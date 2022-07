Corinthians tem um pé nas quartas da Copa do Brasil enquanto Santos busca 'milagre'

Corinthians e Santos vivem momentos opostos na temporada e voltam a se enfrentar nesta quarta-feira. Após uma vitória sobre o Flamengo por 1 a 0 pelo Brasileirão e a classificação heroica na Libertadores contra o Boca Juniors, a equipe do técnico Vítor Pereira vive boa fase e tem pela frente o time da Vila Belmiro, sem treinador após a demissão de Fabian Bustos, fora de casa, às 21h30. O Corinthians venceu por 4 a 0 na Neo Química Arena no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil e leva ótima vantagempara a segunda partida.

Para garantir a classificação à próxima fase, o Santos precisa vencer por cinco gols ou mais de diferença. Uma vitória por quatro gols leva a disputa pela vaga nas quartas de final para os pênaltis. Não há critério de desempate do gol fora de casa.

O Santos terá de lidar com uma marca negativa neste clássico: o retrospecto ruim contra o Corinthians em mata-mata (9 a 3). Na história do clássico, o time da Vila Belmiro superou o rival por cinco ou mais gols de diferença em apenas cinco oportunidades, sendo três delas na era Pelé, em 1958, 1960 e 1961.

A última vez em que o Santos conseguiu o resultado exato de cinco gols de diferença foi em 1960, em uma goleada de 6 a 1 pelo Campeonato Paulista, com três gols de Pepe e um de Pelé. Sessenta e dois anos depois, caso esse resultado se repita, o time conseguirá reverter o resultado negativo na partida de ida e se classificará para a próxima fase da disputa.

O Santos será novamente comandado pelo técnico interino Marcelo Fernandes enquanto busca um nome no mercado para assumir o time. A equipe oscila no Brasileirão e foi eliminada em casa na Sul-Americana. O volante Camacho e o atacante Ângelo devem ser as novidades na escalação. Lesionados, o lateral-esquerdo Lucas Pires e o volante Sandry estão fora do confronto. Além disso, Ricardo Goulart encaminha sua rescisão contratual após uma passagem apagada, com atuações abaixo do esperado.

Já o Corinthians deve poder poupar peças importantes. O desgaste do calendário apertado e o departamento médico cheio tem complicado a vida de Vítor Pereira. Com a vantagem de quatro gols, o time pode descansar alguns atletas pensando no jogo de sábado, contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Brasileirão.

SANTOS X CORINTHIANS

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Léo Baptistão (Carlos Sánchez); Lucas Braga, Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Méndez, Robert Renan e Bruno Melo; Xavier, Roni, Cantillo, Adson e Gustavo Silva; Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO: Jean Pierre Goncalves Lima.

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Vila Belmiro.

TV: Globo, Premiere, Sportv.