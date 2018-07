Corinthians corre para esvaziar departamento médico durante parada

SÃO PAULO - A primeira missão do Corinthians ao voltar da folga, já na próxima segunda-feira, será reabilitar os jogadores lesionados. Atualmente o departamento médico tem quatro atletas importantes para o técnico Tite (Renato Augusto, Paulo André, Alessandro e Edenilson) e além deles, há a preocupação de dar condicionamento físico aos recém-contratados Ibson (meia) e Maldonado (volante).

O trabalho mais adiantado de recuperação é o do meia Renato Augusto. Reforço para esta temporada o jogador ex-Bayer Leverkusen machucou a coxa direita no dia 24 de março, pelo Campeonato Paulista, contra o Guarani. Até então, ele já havia conquistado a vaga de titular no time do técnico Tite pelas boas atuações.

Os últimos integrantes a chegar no 'estaleiro corintiano' foram os titulares absolutos Paulo André e Alessandro. Ambos sofreram lesões musculares no último jogo do time, contra a Portuguesa, e a comissão técnica vai usar a interrupção do Campeonato Brasileiro para a Copa das Confederações para recuperar os experientes jogadores.

Já Edenilson é o caso mais grave. Polivalente, o meia de origem atua também como volante e lateral-direito e é parte importante do elenco. Porém desde o começo de junho está com uma lesão no joelho direito e deve ter condições de jogo apenas em julho.

Todo o elenco se reapresenta no Centro de Treinamento Joaquim Grava na próxima segunda-feira. Além da parte física e médica, a equipe começa a se preparar para mais uma decisão de título. No dia 3 de julho será o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. O adversário será o São Paulo no Morumbi.