Corinthians corre risco com técnico interino e elenco de 'quatro' jogadores

Em 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians somou 14 pontos. Poderia ter chegado a 39 se tivesse vencido todas as partidas. Mas ninguém ganha todas, ou quase ninguém. Os números reais apontam para três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Todo mundo sabe que no sistema de pontos corridos, com vitória valendo 3, quem empata muito desce a ladeira. Os problemas do Corinthians não são os empates, não apenas. São os tropeços também.

Ocorre que essa combinação (empate e derrota) costuma ser fatal para os times que vão lutar lá na frente para escapar do rebaixamento.

Leia Também Sem fazer gol há mais de 330 minutos, Coelho vê evolução no time do Corinthians

Ainda é cedo para prever qualquer quarteto ameaçado de cair. Mas já é possível comentar, meio que por cima, que o Corinthians corre risco.

Repito o que ouvi neste fim de semana de alguns corintianos já mais assustados. A disputa nacional andou 1/3 de suas partidas. Tem muito jogo ainda. Na sequência, o Corinthians recebe o Santos e visita o Ceará, para depois encarar o Athletico-PR fora de casa e medir forças com o Flamengo em Itaquera. Num palpite descompromissado, tem chances de se dar bem contra o rival cearense. Hoje, está atrás de todos eles na classificação do Nacional.

O que as contas e os números não mostram, no entanto, é a formação desse Corinthians, de um elenco de pouca ou quase nenhuma competência, e esperança, comandado por um treinador interino, que nem sua condição o exime de cobranças e pressão. É raro ver uma torcida não gostar, ou reclamar, do interino. Afinal, sabia-se desde o primeiro dia que ele não ficaria.

Mas como esta temporada abriu brecha para as escolhas dos torcedores, aos gritos e protestos, como ocorreu no Atlético-MG em relação a Thiago Neves, a torcida do Corinthians já vetou qualquer possibilidade de o clube efetivar Coelho, de modo que um novo treinador passou a ser procurado com mais seriedade na semana passada.

O futebol brasileiro anda tão de pernas para o ar e atrapalhado que até o significado do termo interino alguns presidentes querem mudar.

Quando caiu em 2007, o Corinthians somou 44 pontos em 38 jogos: 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Há duas cartas na mesa para a diretoria se arriscar. Uma delas, a mais urgente, é contratar um treinador. Mas tem de ser alguém de peso, que mexa em tudo sem medo. A segunda é esperar o dinheiro prometido pelo parceiro do estádio em Itaquera, a Neo Química Arena, para contratar mais jogadores. É isso o que os presidentes fazem. Há, porém, um problema. A eleição no clube trava tudo. Nada será aprovado às vésperas de se escolher um presidente. Enquanto isso não acontecer, tudo pode ser levado em banho-maria. Isso é péssimo, porque Coelho não vai conseguir motivar os atletas do time.

Luan, por exemplo, não pode nem ouvir falar no nome de Coelho, que o saca em todos os jogos como se somente ele fosse culpado pelas fracas atuações, como essa última no empate sem gol diante do Bragantino.

Tirando Cássio e Fagner, por quem os corintianos têm enorme respeito, e Jô, que cresceu na base e amor a filho não muda, os demais jogadores não têm sequer qualidade para vestir a camisa da equipe. Para não ser injusto, coloco Gil nesta turma dos que se salvam. Quatro jogadores, se o amigo me permite contar. Quatro. Paro por aí. Mas, para que não digam ainda que só vejo o lado ruim da coisa, há uma esperança. Que Luan, Otero e Cazares possam se juntar em breve, quando todos estiverem prontos, e formar um trio do barulho nesse Corinthians, capaz de municiar o atacante Jô.