Corinthians costuma ir mal após parada do Brasileirão

O ano de 2010, com a realização da última Copa do Mundo, foi um grande exemplo disso. A equipe liderada pelo atacante Ronaldo acumulou cinco vitórias e dois empates nas sete primeiras rodadas antes do Mundial da África do Sul começar, um aproveitamento de 81%. No reinício do Brasileirão, porém, o time tropeçou. Empatou sem gols com o Ceará e dois jogos depois perdeu a invencibilidade ao cair diante do Atlético Goianiense por 3 a 1. Nas sete rodadas pós-Copa, o clube do Parque São Jorge teve aproveitamento de 52%.

Quatro anos antes, em 2006, pela primeira vez o Brasileirão na era dos pontos corridos foi paralisado. Nas dez partidas disputadas até a Copa da Alemanha começar, o Corinthians tinha somado nove pontos, com três vitórias e sete derrotas. A campanha ruim, com aproveitamento de 30%, pouco melhorou depois do Mundial, quando o rendimento foi de 36%. Nas rodadas após a Copa, o time manteve o número de partidas vencidas, três, empatou duas e perdeu cinco.

Neste Brasileirão, o Corinthians ainda não empolgou. Nas cinco primeiras rodadas foram conquistados apenas seis pontos (uma vitórias, três empates e uma derrota), o que corresponde a um aproveitamento de 40%. Desde o último sábado, o elenco está de folga e deve se reapresentar no Centro de Treinamentos Joaquim Grava apenas na próxima segunda para iniciar os trabalhos de preparação para a sequência da temporada.

E as notícias, por enquanto, não são boas. O zagueiro Paulo André sofreu uma contratura muscular na coxa direita na partida contra a Portuguesa, no último sábado. A lesão foi confirmada apenas nesta quinta, após exame realizado em uma clínica em São Paulo.

O lateral-direito Alessandro também sofreu uma lesão muscular na coxa direita, segundo o clube. Porém, ele não fez nenhum exame - sua lesão é menos grave que a de Paulo André.

O próximo jogo do Corinthians acontece só no dia 3 de julho contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela primeira final da Recopa Sul-Americana.