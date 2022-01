Willian e Renato Augusto se recuperam da covid-19 e voltam a treinar no Corinthians

O Corinthians teve reforço de peso em dose dupla nos trabalhos desta quarta-feira pela manhã. Recuperados da covid-19, os meias Renato Augusto e Willian bateram bola juntos em um dos campos do CT Joaquim Grava.

A dupla não havia participado da reapresentação do elenco, na segunda-feira, por causa dos testes positivos. Nesta manhã, assintomáticos, deram negativo e foram reintegrados ao grupo. Agora, apenas o centroavante Jô permanece em isolamento por causa da covid-19.

Renato Augusto e Willian perderam somente dois dias de atividades e correm contra o tempo para aprimorar o físico e estarem à disposição do técnico Sylvinho para o jogo-treino de domingo, diante da Inter de Limeira.

O treinador pretende dividir a atividade em duas partes. Usará um time em cada tempo de 45 minutos para já iniciar o entrosamento antes da estreia do Campeonato Paulista, dia 25 de janeiro, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.

A ideia de Sylvinho é usar o que tem de melhor em um único time. Os torcedores estão ansiosos para saber como o treinador utilizará os cinco reforços juntos: Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes. Muitos escalaram o quinteto com um centroavante, já há quem os vê ao lado de um primeiro volante de origem.

Com a ausência de Jô dos treinos, é bem possível que a equipe inicie a temporada oficial com o famosos "falso 9", já que não há um outro centroavante no elenco. Resta saber quem seria descolado e quem herdaria a última vaga. Gabriel, Cantillo, Roni, Xavier... Sobram candidatos para primeiro volante. Caso seja ainda mais ousado, o treinador pode optar por Gabriel Pereira ou Gustavo Silva.