Corinthians cresce na tabela com boa fase da defesa

A defesa vem garantido a boa fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe sofreu apenas oito gols em 12 rodadas e o alvinegro é o time menos vazado ao lado do Palmeiras. Tite acertou a zaga depois de sacar Edu Dracena e colocar Felipe para jogar ao lado de Gil.

Desde a mudança, há quatro rodadas, o Corinthians não foi mais derrotado. O time sofreu apenas um gol, venceu três jogos e empatou um.

Tite, no entanto, prefere destacar o equilíbrio entre os setores da equipe. “Se pegar só ataque ou defesa isolados, não dá para analisar de forma única. A avaliação está no equilíbrio entre as duas ações”, disse.

Neste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, a defesa do Corinthians terá o seu trabalho facilitado pelas ausências de Emerson e Guerrero. Os dois atacantes foram liberados sem custos ao Rubro-Negro quando ainda tinham contrato com alvinegro e, por isso, um acordo feito entre os dois clubes impede a presença de ambos na partida. “É inegável que eu não gostaria de enfrentar a qualidade de atacantes como Emerson e Guerrero”, admitiu Tite.

Sem jogadores suspensos, Tite deve repetir o time que atuou nas últimas três rodadas: vitórias sobre Ponte Preta e Atlético-PR e empate com Goiás.