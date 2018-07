Corinthians critica São Paulo por negociação com Balbuena

O diretor adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, criticou publicamente o São Paulo ao afirmar que o rival estaria tentando "atravessar" a negociação com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, do Libertad.

"O São Paulo não é tão grande como o Corinthians, mas é grande também. Então é triste ver um clube desse tamanho tentar fazer esse tipo de negociação já sabendo que estava praticamente tudo acertado com a gente", reclamou o dirigente.

O Corinthians deverá pagar US$ 1,5 milhão (R$ 5,8 milhões) por Balbuena e a diretoria espera fechar as negociações nesta segunda-feira.

Antes da estreia na Copa Libertadores, o Corinthians tem mais dois jogos pelo Campeonato Paulista. Na próxima quinta-feira, a equipe enfrentará o Capivariano. Já no dia 15, joga o clássico contra o São Paulo. Ambas as partidas serão no Itaquerão.