Corinthians dá atenção especial ao posicionamento para o jogo contra o Cruzeiro

SÃO PAULO - O posicionamento do Corinthians em campo é uma das principais preocupações do técnico Tite para o jogo deste sábado contra o Cruzeiro, às 19h30 no Pacaembu. No último treino antes da partida, realizado neste sábado no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, ele fez um trabalho detalhado apenas com os titulares.

O treinador exigiu dos atletas atenção na marcação e toque rápido de bola pelo meio e pelas laterais. Todos foram muito exigidos, e Tite parou o treino em várias oportunidades para corrigir o posicionamento dos jogadores. "Todos tem que sair para o jogo e marcar quando não estivermos com a bola", afirmou.

Depois da parte tática, foram ensaiadas cobranças de falta na entrada da área. O zagueiro Chicão teve o melhor aproveitamento e deve ser a opção principal caso surja alguma oportunidade no sábado.

Ansiedade. Tite está na expectativa pelo confronto diante do Cruzeiro e não vê a hora de o jogo começar. Admitiu ter perdido o sono nas últimas noites, e disse que todos no elenco estão muito motivados.

"Motivar para uma partida como esta é fácil, porque ela tem caráter decisivo. Só o jogo em si já é uma grande motivação", assinalou. "E a expectativa nessa hora é natural. É muito bom viver este momento, estar nesta situação."

Para não aumentar a pressão sobre o Corinthians, Tite afirmou que não pensará nos resultados de outros jogos, mas acredita que o Goiás pode tirar pontos do Fluminense no domingo no Rio de Janeiro. "Pode sim, contra o Avaí [na quinta, pela Copa Sul-Americana] foi assim. Armaram o time certinho e ganharam [por 1 a 0]."

Na tabela do Brasileirão, o líder Fluminense tem 61 pontos, contra 60 de Corinthians e Cruzeiro. A competição terá mais quatro rodadas.