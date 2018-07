Corinthians de 2015, com Tite, vira exemplo para a equipe de Carille

Para evitar que a eliminação na Copa Sul-Americana se torne um problema ainda maior, o Corinthians espera repetir o feito da equipe de 2015, quando viveu situação parecida, mas deu a volta por cima e acabou com o título do Campeonato Brasileiro.

Naquela ocasião, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores pelo surpreendente Guarany-PAR, em situação até pior do que foi o time de Fábio Carille. Em 2015, a equipe comandada por Tite perdeu por 2 a 0 em Assunção e por 1 a 0 na Arena Corinthians.

No jogo disputado em casa, outra coincidência. Dois jogadores foram expulsos após faltas duras, casos de Fábio Santos e Jadson. Na última quarta-feira, Rodriguinho e Jô receberam o cartão vermelho.

Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Corinthians adotou o discurso de que terá pela frente 14 decisões até o término do Brasileiro. “Temos que esquecer o que ficou para trás e encarar os jogos do Brasileiro como 14 finais”, disse o volante Camacho.

O Corinthians inicia a sequência de decisões com o apoio da torcida, que promete comparecer em bom público na Arena Corinthians, local onde Fábio Carille vai comandar o treinamento neste sábado, e definirá o time que enfrenta o São Paulo, neste domingo, no Morumbi.

Os outros jogos restantes para a equipe alvinegra são Cruzeiro, Coritiba, Bahia, Grêmio, Botafogo, Ponte Preta, Palmeiras, Atlético-PR, Avaí, Fluminense, Flamengo, Atlético-MG e Sport. O Corinthians lidera o Brasileiro com 53 pontos, dez a mais que o Grêmio.