Corinthians de Mano leva seu futebol de resultados ao Rio

O Corinthians já mostrou neste Campeonato Brasileiro que tem um estilo de jogo diferente do líder Cruzeiro e deste São Paulo do “quadrado mágico”. E não se importa muito com isso. Com sua maneira própria de jogar, o time de Mano Menezes enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Para muitos, o Corinthians não joga bonito e não tem um futebol vistoso. Mas sabe se lá como se mantém no G-4, apesar do excesso de empates e do ataque econômico quando se compara aos dois primeiros colocados.

“É possível vencer jogando de uma outra maneira, num outro estilo, e é preciso se respeitar isso. Você tem uma outra característica e o técnico tem que tirar o melhor (dos jogadores). É assim que caminhamos”, afirmou Mano Menezes.

O Corinthians não é um time que propõe jogo a todo o instante – e Mano sabe disso – e ainda oscila muito no Campeonato Brasileiro. A vitória de quinta-feira, diante do Atlético-MG, foi a primeira depois de três rodadas de tropeços.

Mano também viu seus jogadores terem altos e baixos. Jadson virou reserva, Renato Augusto, titular. Os dois já jogaram juntos. Hoje, não mais. Lodeiro ainda não engrenou. E o ataque tem problemas quando Guerrero não está em campo.

O peruano foi um dos jogadores que admitiram que é impossível comparar o momento do Corinthians com o do São Paulo, por exemplo. “Eles têm mais jogada individual, nosso time é de grupo, de raça. Falam que o São Paulo joga vistoso. Ainda não vi isso contra times grandes, quero ver contra nós”, afirmou, sabendo que domingo que vem tem clássico.

Mano vai manter contra o Flamengo a base do time que jogou na quinta-feira. Mas haverá ganho de qualidade. Guerrero volta a ser titular depois de defender sua seleção. Assim como Lodeiro, que deve ganhar a vaga de Petros, suspenso pelo STJD.

Uma dúvida é quem jogará ao lado de Guerrero no ataque. Luciano tornaria o time mais rápido na transição meio de campo e ataque. Romero é outra opção – o problema é que ele não tem feito gols, o que incomoda qualquer atacante.

Elias, que jogou no Flamengo até ano passado, tem sido fundamental no esquema de Mano. Bons contra-ataques têm sido criados em jogadas que começam com o volante em roubadas de bola.

DISSABOR

O jogo tem tudo para ser complicado para Mano Menezes, que reencontrará a torcida rubro-negra no Maracanã – 28 mil ingressos haviam sido vendidos até sexta-feira.

Não se sabe qual será recepção que Mano terá, mas certamente não será das melhores. Há praticamente um ano, no dia 19 de setembro de 2013, o Flamengo perdeu por 4 a 2 do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. De maneira surpreendente, Mano entregou o cargo após a derrota. Ele disse que não conseguiu passar o que pensa de futebol para o grupo. Meses depois o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil.

Mano reapareceu no Corinthians no início deste ano. E não gosta muito de falar de sua passagem pelo time carioca. “Eu sabia que o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil, mas achei que devia sair”, chegou a dizer Mano.

FICHÁ TÉCNICA

Flamengo: Paulo Victor; Leo Moura, Marcelo, Wallace e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Everton; Eduardo da Silva e Alecsandro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Luciano (Romero) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Sandro Meira Ricci (PE)

Horário:16 horas

Local: Maracanã

Transmissão: Globo e Band