Corinthians decepciona e empata na estreia da Copa São Paulo de Futebol

LIMEIRA - Maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior - tem oito títulos -, o Corinthians decepcionou na estreia da 45ª edição da competição. Na noite deste domingo, no jogo que marcou o encerramento da primeira rodada, não passou de um empate com o Remo, por 1 a 1, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

O Corinthians espera se redimir nesta edição da Copa São Paulo, depois da fraca campanha que fez no ano passado, quando foi eliminado logo na segunda fase. Mas começou mal. Estava perdendo até os 42 do segundo tempo, até que o gol marcado por Malcon evitou a derrota - Biro tinha aberto o placar para o Remo 17 minutos antes.

A delegação do Remo enfrentou uma difícil viagem de ônibus de Belém até o interior de São Paulo, que durou 42 horas. Mesmo assim, fez frente ao Corinthians. E, como Inter de Limeira e XV de Piracicaba também empataram por 1 a 1 neste domingo, os quatro times desse Grupo K da competição estão com a mesma pontuação.

Na próxima quarta-feira, acontece a segunda rodada do Grupo K. O Corinthians enfrenta o XV de Piracicaba, enquanto a anfitriã Inter de Limeira joga contra o Remo.