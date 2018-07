Corinthians decide liberar goleiro Renan por empréstimo

SÃO PAULO - O gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, confirmou nesta quinta-feira que o goleiro Renan será emprestado. "O Vitória e o Náutico estão interessados. Conversei com ele ontem (quarta-feira) e expliquei a situação", disse o dirigente. "Acho bacana que o jogador tem um poder de decisão para que ele possa ir e ficar feliz. O Renan me disse que ia pensar."

A tendência é que Renan defenda o Vitória, porque as conversas com o clube baiano estão mais adiantadas. A transferência seria por empréstimo, uma vez que o goleiro tem apenas 19 anos e seu contrato com o Corinthians vai até 2016.

Renan chegou ao Corinthians cercado de expectativas, graças a uma boa campanha na Copa do Brasil defendendo o Avaí. Ele foi contratado em maio do ano passado com ajuda parceiros que aceitaram bancar R$ 5 milhões para colocá-lo no clube.

Mas Renan foi mal nos três jogos em que defendeu o Corinthians no Campeonato Brasileiro, quando substituiu Júlio César (contra Cruzeiro, Avaí e América-MG). Assim, acabou virando o segundo reserva da posição. Diante disso, a diretoria corintiana e o próprio atleta acharam melhor que ele fosse negociado com outro clube, para poder atuar e ganhar mais experiência.

Júlio César continua como titular do time do Corinthians neste início de temporada. Mas terá agora a sombra do recém-contratado Cássio, que veio do PSV Eindhoven, da Holanda. E Danilo Fernandes passa a ser o terceiro goleiro do elenco corintiano.