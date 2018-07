Corinthians defende 100%; clássicos agitam a rodada

E quis o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcar, justamente para esta quarta, dois clássicos regionais. No estádio do Morumbi, São Paulo e Palmeiras se enfrentam para comprovar de vez a recuperação no campeonato. E, no Maracanã, o tradicional Fla-Flu, com mando do Fluminense, acontece num horário pouco comum para jogos deste porte. Às 19h30, os dois times, principalmente o Flamengo, precisam da vitória para esquecerem recentes maus resultados.

Assim como o Palmeiras, que tem sete pontos na tabela de classificação, estão Avaí e Botafogo. Na luta para tentarem tirar o Corinthians da primeira colocação, ambos terão duros compromissos como visitantes. Em Porto Alegre, o time catarinense enfrenta o Grêmio. Já em Belo Horizonte, sem todo o seu ataque - Loco Abreu na seleção uruguaia e Herrera e Caio suspensos -, o Botafogo encara o Cruzeiro.

Contando com os retornos de Paulo Henrique Ganso, Neymar e André ao time titular, o Santos entra em campo contra o Guarani, na Vila Belmiro. Na última vez que se enfrentaram na Baixada Santista, o time da casa goleou impiedosamente por 8 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desta vez, com um time remodelado, o clube de Campinas confia no artilheiro Roger para conseguir um bom resultado.

Por fim, em Salvador, o Vitória conta com a volta de seus titulares - alguns ficaram de fora da derrota para o Ceará, no último domingo, após a classificação à final da Copa do Brasil - para enfrentar o Atlético Mineiro, que vem embalado com a vitória em casa na última rodada.

Confira os jogos desta quarta-feira pela 4.ª rodada do Brasileirão:

19h30

Fluminense x Flamengo - Maracanã

Grêmio x Avaí - Olímpico

Vitória x Atlético-MG - Barradão

20h30

São Paulo x Palmeiras - Morumbi

21h50

Prudente x Corinthians - Prudentão

Cruzeiro x Botafogo - Mineirão

Santos x Guarani - Vila Belmiro