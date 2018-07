Corinthians defende a ponta; Cruzeiro duela com Ceará

No Pacaembu, o jogo que vale a ponta da tabela de classificação tem um sentimento de vingança para o Corinthians. Derrotados pelos "Meninos da Vila" no Campeonato Paulista, o time de Parque São Jorge quer dar o troco agora. Campeões estaduais, Neymar, Paulo Henrique Ganso e cia querem mostrar que o Santos entrou nos eixos novamente após algumas recentes derrotas.

Quem quer continuar surpreendendo neste início de Brasileirão é o Ceará. Ainda invicto com duas vitórias e dois empates, o clube cearense recebe o Cruzeiro e pretende se manter no G-4 - grupo dos quatro primeiros colocados, que teriam hoje vaga na Copa Libertadores da América. Os mineiros têm a mesma pretensão e pensam até em liderança no caso de empate no clássico paulista.

Os outros dois duelos estaduais têm suas particularidades. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Vasco, no Engenhão, e quer manter o bom momento apesar da derrota na última rodada. Os vascaínos, embalados pela virada sobre o Internacional, tentam se dar bem mais uma vez no estádio rival, como aconteceu no Campeonato Carioca.

Já em Goiânia, o clássico entre Atlético e Goiás envolve desânimo e já um pouco de desespero para as duas equipes. Ambas estão com apenas um ponto e ocupam as duas últimas colocações do Brasileirão. Os técnicos Geninho, do time rubro-negro, e Emerson Leão, do alviverde, correm risco de perder o emprego em caso de derrota.

OUTRAS PARTIDAS - Embalado pela classificação às semifinais da Libertadores e por duas vitórias consecutivas, o São Paulo viaja até Campinas para encarar o Guarani. Com a volta do bom futebol, especialmente após a chegada de Fernandão, o clube tricolor quer entrar no G-4. No entanto, o time campineiro ainda não perdeu em casa e quer complicar as coisas para o rival.

Em Porto Alegre, o Internacional joga sob pressão contra o Atlético Paranaense. Com a derrota de virada para o Vasco, no meio de semana, o time gaúcho despencou para a zona de rebaixamento e a torcida está muito brava com os jogadores.

Por fim, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Fluminense e busca a reação depois de perder na última rodada. Os cariocas querem estragar os planos dos donos da casa e manter o bom momento.

Confira os jogos deste domingo pela 5.ª rodada do Brasileirão:

16 horas

Corinthians x Santos - Pacaembu

Guarani x São Paulo - Brinco de Ouro

Atlético-MG x Fluminense - Mineirão

Internacional x Atlético-PR - beira-rio

18h30

Ceará x Cruzeiro - Castelão

Atlético-GO x Goiás - Serra Dourada

Botafogo x Vasco - Engenhão