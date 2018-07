Corinthians define construção do CT para times da base

SÃO PAULO - Em seu último ato como presidente do Corinthians, antes de se licenciar do cargo, Andrés Sanchez revelou nesta quinta-feira que assinou o contrato para a construção de um centro de treinamento para as categorias de base do clube. A instalação ficará no mesmo local do CT do Parque Ecológico, ao lado da área destinada ao time profissional corintiano.

O próprio Andrés Sanchez já admitiu que as categorias de base ficaram em segundo plano durante a sua gestão. Agora, porém, ele deixa um projeto em andamento para o futuro. O CT terá capacidade para receber cerca de 100 garotos e contará até com um pequeno estádio para um público de 2 mil pessoas - a previsão é que seja inaugurado até a metade de 2013.

O investimento na estrutura das categorias de base acontece quando o Corinthians praticamente finaliza a construção do CT do Parque Ecológico. Nesta quinta-feira, Andrés Sanchez inaugurou a última grande obra no local: um hotel para os jogadores do elenco, com capacidade para hospedar até 64 pessoas (32 quartos), que será utilizado nas concentrações e pré-temporada.

O Corinthians, inclusive, já fará a próxima pré-temporada, a partir do dia 4 de janeiro, no hotel recém-inaugurado no CT do Parque Ecológico. Segundo os cálculos da diretoria corintiana, o clube irá economizar entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão por não ter que ficar hospedado em alguma cidade do interior, como sempre fazia, durante a pré-temporada.

Assim, com a inauguração do hotel e a promessa de um CT para as categorias de base, Andrés Sanchez deixa nesta quinta-feira a presidência do Corinthians. Seu mandato vai até fevereiro, quando acontecem as eleições, mas ele resolveu se licenciar do cargo antes disso, passando o comando do clube nesse período para o vice-presidente Roberto de Andrade.