Corinthians define contratação do uruguaio Lodeiro

SÃO PAULO - Em reunião realizada na última terça-feira no CT do Parque Ecológico com Gerardo Cano, empresário de Lodeiro, a diretoria do Corinthians definiu a minuta do contrato que o uruguaio vai assinar quinta-feira ou sexta-feira. No encontro, ficou acertado que o vínculo será até dezembro de 2017.

O Corinthians comprará 50% dos direitos do atleta pertencentes ao Botafogo. O clube pagará 1,5 milhão de euros (R$ 4,5 milhões). O Botafogo receberá 1 milhão de euros (R$ 3 milhões) e o restante será abatido dos salários de Emerson, que está emprestado ao clube carioca. Os outros 50% dos direitos continuam com o grupo de investimento WDS. O volante, que também atua como meia e assim deve ser aproveitado por Mano, já está no Uruguai treinando com a sua seleção para a Copa do Mundo.

O Corinthians também busca a contratação de um atacante. “Queremos um jogador não só para compor o elenco, mas que chegue em condições de brigar para ser titular”, disse Mano Menezes.

Diego Tardelli, do Atlético-MG, é um dos jogadores que interessam. Em entrevista à Rádio Globo, o presidente do clube mineiro, Alexandre Kalil, ironizou o interesse do Corinthians. “Se eles querem o Tardelli, nós queremos o Itaquerão”, disse. Tardelli tem contrato com o Galo até 2017.