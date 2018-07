Corinthians define empréstimo e Luciano acerta com o Panathinaikos, da Grécia

O Corinthians acertou nesta quarta-feira o empréstimo do atacante Luciano ao Panathinaikos. Liberado pelo clube paulista, o jogador acertou um contrato válido por seis meses com o time da Grécia.

Luciano, que defendeu o Leganés na última temporada e não foi aproveitado no clube da Espanha após retornar ao Corinthians, viaja nesta quinta-feira à Grécia para realizar exames médicos e assinar com o Panathinaikos.

"O Panathinaikos é um time com uma história muito bonita, grande. Estou empolgado com essa chance. Agradeço à diretoria do Corinthians e aos meus empresários por possibilitar este grande passo em minha carreira", comemorou o atacante.

Especulado pelo Botafogo antes de fechar com o clube grego, Luciano admitiu que o seu desejo era permanecer na Europa. "Estou muito feliz com este acerto. Era uma vontade que eu tinha, permanecer na Europa. Consegui fazer uma boa temporada com o Leganés, então isso chamou a atenção do Panathinaikos. Que bom que deu certo e vou voltar a fazer o que mais gosto".

THIAGO MENDES

Ainda nesta quarta-feira, o meio-campista Thiago Mendes foi apresentado oficialmente ao Lille. O ex-jogador do São Paulo assinou contrato de cinco anos e celebrou a oportunidade de atuar no futebol francês.

"É um grande clube, com uma grande estrutura. Assim que soube do interesse do Lille, já pesquisei, busquei informações e vi que seria uma ótima oportunidade. Senti muita vontade de estar aqui. Estou feliz pela escolha e espero contribuir com grandes atuações com essa camisa", declarou o jogador.

Outro motivo de comemoração do volante foi o fato de trabalhar com o técnico argentino Marcelo "El Loco" Bielsa. "Conversei muito pouco com ele, mas será uma honra trabalhar com o Bielsa. É um grande treinador. O fato dele estar aqui, desde o começo, me motivou a buscar esse acerto. Tenho muito a aprender com ele e estou certo de que isso pode me levar ao meu sonho, que é vestir a camisa da seleção brasileira".