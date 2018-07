Corinthians define novo diretor de futebol O Corinthians tem novo diretor de futebol. Nesta sexta-feira, o clube anunciou que Roberto de Andrade, que atuava no clube como vice-presidente administrativo, assume o cargo em substituição a Mário Gobbi. Ele concordou em ficar com o cargo após reunião com o presidente Andrés Sanchez na manhã desta sexta-feira.