Corinthians derrota Al-Ahly e vai à final do Mundial de Clubes

O atacante peruano Paolo Guerrero marcou de cabeça o gol da vitória do time campeão da Libertadores, aos 30 minutos do primeiro tempo, para a alegria de cerca de 20.000 torcedores corintianos no estádio em Toyota.

O Corinthians, primeiro time desde 1978 a vencer a Copa Libertadores sem perder nenhum jogo, sobreviveu à investida do time egípcio no segundo tempo para avançar à decisão no Japão.

O Chelsea, cuja defesa do título da Liga dos Campeões terminou ainda na fase de grupos na semana passada, irá enfrentar o Monterrey, do México, na outra semifinal, em Yokohama, na quinta-feira.

Times europeus ganharam o Mundial de Clubes nas últimas cinco edições.

Cerca de 15.000 torcedores fizeram a longa viagem do Brasil para torcer pelo Corinthians, que conquistou o primeiro Mundial de Clubes da Fifa, em 2000, no Brasil.

