Corinthians derrota o Ceará e se isola na liderança

Agora com 64 pontos, o Corinthians deixa o time carioca, que foi a 62, para trás na tabela de classificação. Na próxima rodada, no domingo, o clube paulista joga contra o Atlético Mineiro, que ainda luta contra o descenso, às 17 horas, no Pacaembu. Já o Vasco, no sábado, às 19 horas, enfrenta o quase rebaixado Avaí, em São Januário.

Também seriamente ameaçado de cair para a Série B, em 2012, o Ceará foi ultrapassado nesta rodada pelo Atlético Paranaense. Está agora em 18.º lugar, com 35 pontos, três atrás do Cruzeiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No sábado, também às 19 horas, enfrenta o Grêmio, no estádio Olímpico, em Porto Alegre.

O JOGO - Como era de se esperar, a partida começou com o Ceará mostrando mais força ofensiva que o Corinthians. Com o atacante Osvaldo mais aberto pelo lado direito, para aproveitar os espaços deixados quando o lateral-esquerdo corintiano Fábio Santos subia ao ataque, o time cearense sempre levou perigo ao gol de Júlio César, que em duas oportunidades teve que fazer boas defesas para evitar o gol: aos seis, em cabeçada de João Marcos, e aos 20, em chute cruzado de Felipe Azevedo.

Com o grandalhão Adriano no banco de reservas e o baixinho Liedson no meio dos zagueiros do Ceará, por incrível que pareça o Corinthians passou praticamente todo o primeiro tempo tentado chegar ao gol de Fernando Henrique em jogadas de bola aérea. A única que deu certo foi em uma falta cobrada por Fábio Santos, aos 39 minutos, que passou perto do travessão.

Para a segunda etapa, o técnico Tite tentou consertar a falta da posse de bola com a entrada do meia Morais no lugar de Liedson. Nos primeiros minutos, a mudança não deu muito resultado. Só aos 23 que o Corinthians iniciou uma pressão. Em um chute rasteiro de Morais no canto direito, Fernando Henrique espalmou e, no rebote, Leandro Castán chutou na trave direita. Dois minutos depois, Fábio Santos apareceu livre com a bola pela esquerda e só parou em uma bela defesa do goleiro do time cearense.

Precisando da vitória, o Ceará também foi ao ataque e levou enorme perigo com Osvaldo, aos 28 minutos. No minuto seguinte, o peruano Ramirez entrou no lugar de Danilo para dar mais agilidade ao ataque corintiano e foi isso mesmo que aconteceu. Tanto é que assim saiu o gol do Corinthians, aos 35. Ramirez recebeu lançamento de Ralf pela esquerda, entrou na área, cortou o zagueiro e chutou rasteiro na saída de Fernando Henrique para as redes.

Em desvantagem, o técnico Dimas Filgueiras colocou o Ceará todo no ataque, inclusive com a entrada do centroavante Washington, e a vitória do Corinthians saiu graças às grandes defesas de Júlio César nos minutos finais da partida.

Ficha técnica

Ceará 0 x 1 Corinthians

Ceará - Fernando Henrique; Heleno (Boiadeiro), Fabrício, Daniel Marques e Eusébio; Juca, Michel (Washington), João Marcos e Thiago Humberto (Leandro Chaves); Felipe Azevedo e Osvaldo. Técnico: Dimas Filgueiras.

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Edenílson e Danilo (Ramirez); Willian (Wallace), Emerson e Liedson (Morais). Técnico: Tite.

Gol - Ramirez, aos 35 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Daniel Marques (Ceará); Leandro Castán e Fábio Santos (Corinthians).

Cartão vermelho - Fabrício (Ceará).

Árbitro - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).