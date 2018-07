Corinthians derrota Paulista e segue 100% no Paulistão

AMERICANA - Ainda não foi uma atuação primorosa, mas o Corinthians parece ter retomado o rumo das vitórias. Nesta quarta-feira, fez o suficiente para derrotar o Paulista por 1 a 0, no estádio Décio Vitta, em Americana, e segue com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Campeonato Paulista. Com seu faro de artilheiro, o peruano Guerrero marcou o gol corintiano.

Com seis pontos, o Corinthians lidera o Grupo B, já abrindo distância para seus concorrentes Botafogo, Audax, Ituano e XV de Piracicaba. O Paulista, com apenas um ponto, está na quarta colocação do Grupo C, atrás de São Bernardo, Santos e Portuguesa.

No fim de semana, pela terceira rodada, o Corinthians encara outro time que tem duas vitórias na competição. No sábado, às 21 horas, joga contra o São Bernardo, no estádio do Pacaembu. O time de Jundiaí também joga no sábado, às 19h30, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O JOGO

A partida em Americana começou quente e as duas equipes tiveram chances de abrir o placar. Logo aos 4 minutos, o Corinthians quase marcou. Uendel cruzou na área, Danilo cabeceou e Juliano espalmou para frente. No rebote, o próprio Danilo chutou e o goleiro defendeu novamente no reflexo. O Paulista teve uma oportunidade na sequência com Gian de cabeça.

Só que, de uma hora para outra, o ritmo caiu drasticamente. Ainda em início de temporada, o Corinthians resolveu cadenciar o jogo e o adversário aceitou esta postura. O resultado foi um resto de primeiro tempo sem graça, que só teve emoção em um chute de longe de Patrik, aos 39 minutos, que obrigou Walter a trabalhar. Conseguiu espalmar a bola, que ainda tocou na sua trave direita.

A segunda etapa começou do mesmo jeito que terminou a primeira. Em marcha lenta, sem muita ambição de ambas as equipes. O Paulista ainda assustou um pouco em um chute de Lusmar, aos 9 minutos, que Gil afastou na pequena área. O Corinthians só conseguiu ter um pouco mais de objetividade com a entrada de Emerson no lugar de Romarinho.

Disposto a mostrar que pode voltar a ser titular, Emerson correu, marcou bastante e buscou as jogadas de ataque pelas pontas. Em uma delas, aos 33 minutos, saiu o gol da vitória. Após receber passe de Rodriguinho no lado esquerdo, cruzou com precisão na cabeça de Guerrero, pelo meio da área, que testou no canto direito baixo de Juliano.

Mesmo em vantagem e com espaço para os contra-ataques, o Corinthians sentiu o cansaço do pouco tempo de preparação neste início de temporada e preferiu tocar a bola até o apito final.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 PAULISTA

CORINTHIANS - Walter; Diego Macedo, Gil, Paulo André e Uendel (Felipe); Ralf, Guilherme, Danilo (Alexandre Pato) e Rodriguinho; Romarinho (Emerson) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

PAULISTA - Juliano; Raul, Gian, Diego Macedo e Jeff Silva; Mineiro, Ewerton Pereira, Lusmar e Dinelson (Esquerdinha); Patrick e David Batista (Jô). Técnico: Giba.

GOL - Guerrero, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson (Corinthians); Mineiro, Juliano e Ewerton Pereira (Paulista).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 351.502,00.

PÚBLICO - 10.787 pagantes.

LOCAL - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).