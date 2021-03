Corinthians desafia sensação pernambucana na estreia da Copa do Brasil

A maior sensação recente do futebol pernambucano é quem desafia o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Apesar de modesto, o Salgueiro acumula feitos históricos ao longo dos últimos anos e sonha com nova façanha. O confronto será decidido em jogo único no Estádio Cornélio de Barros. O time paulista tem a vantagem de poder se classificar com o empate. Está de olho na primeira cota do torneio.

O Salgueiro é atual campeão estadual e o único do interior de Pernambuco a ter conquistado o título. Um dos grandes responsáveis pelo feito é o treinador português Daniel Neri. No comando desde 2019, ele mora no Brasil há quase dez anos e teve passagem como técnico pelas categorias de base do Sport.

A equipe disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e no mês passado até ameaçou não jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste nesta temporada por causa de problemas financeiros. O Salgueiro, porém, repensou a escolha e conseguiu renovar contrato de atletas e ainda do treinador português.

O Corinthians viajou ao interior de Pernambuco e foi recebido com festa pela torcida, mesmo em pandemia. O técnico Vagner Mancini quer escalar força máxima, mas teve uma baixa nos últimos dias. O atacante Rodrigo Varanda sentiu dores no tornozelo e vai dar lugar ao venezuelano Otero.

Em comparação ao time que enfrentou o São Caetano, o Corinthians terá o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, que está recuperado da covid-19. O volante Cantillo será outro a retornar. O colombiano cumpriu suspensão na última partida.

Mancini disse no domingo que o jogo contra o São Caetano foi importante para o elenco se adaptar ao que terá pela frente na Copa do Brasil. "Foi uma prévia do que vamos encontrar lá em Salgueiro. Eu já tive oportunidade de jogar contra o Salgueiro há alguns anos. É um estádio menor, acanhado, mas isso é Copa do Brasil. Temos de entender a competição", disse.

Apesar de ser apenas ainda a primeira fase da Copa do Brasil, a participação garante ao clube cota de R$ 1,1 milhão de premiação. Se passar pelo Salgueiro, o bônus sobe para R$ 1,3 milhão.

FICHA TÉCNICA

SALGUEIRO X CORINTHIANS

SALGUEIRO: Lucas; Sinho, Ranieri, Leozão e Alan Pires; Bruno Sena, Moreilândia, Felipe Baiano e Tarcísio; Cássio Ortega e Thomas Anderson. Técnico: Daniel Neri

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel, Otero, Cazares e Mateus Vital; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Local: Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE)

Horário: 21h30

Na TV: SporTV