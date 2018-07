Corinthians desbanca Santos, de Neymar e Ganso, e faz final da Libertadores

SÃO PAULO -Acabou a agonia de 102 anos. O Corinthians, pragmático como nunca, conseguiu enfim chegar à tão sonhada final da Copa Libertadores. Mandou de volta para o espaço os fantasmas de tantas noites trágicas. Nem foi necessário recorrer à tradição de raça, garra e sofrimento. Jogou na mesma toada que mostrou desde o início da competição e saiu do Pacaembu com o empate em 1 a 1 contra o então poderoso Santos. E agora pode fazer história.

No primeiro tempo, o Corinthians pagou pelo pecado de ficar muito atrás à espera de um erro do Santos para dar o bote. Sem a postura agressiva de marcar a saída de bola do adversário, o time de Tite deixou de ser protagonista. Não fez valer a sua fortaleza com mais de 35 mil guardiães a empurrar os jogadores com cânticos de amor ao clube.

O Santos, obrigado a vencer para reverter o resultado da semana passada na Vila, também não agrediu. Trocou passes com certa indolência, ainda em seu campo, obedecendo à cadência irritante de Ganso. Não havia a menor pressa para buscar o gol. Até porque, não é uma novidade, Neymar poderia aparecer.

Escondido entre Paulinho e Jorge Henrique, o craque quase não participava do jogo. Não tinha com quem combinar as jogadas de ataque. Borges estava com um poste entre os zagueiros e Alan Kardec, aberto na ponta-direita, não andava.

Sem Neymar aceso e o Corinthians muito apático, longe daquele time contundente de outras jornadas na Libertadores, o clássico se arrastava sem grandes emoções. De repente, como uma faísca na escuridão, Neymar pegou uma bola na intermediária, acionou Kardec na direita. O grandalhão cruzou rasteiro, Borges deu um carrinho na bola, ela, caprichosa, bateu no pé da trave e sobrou para quem? Ele, o iluminado. Neymar só encostou para o gol. Santos 1 a 0, aos 35.

A resposta da Fiel foi imediata. O Corinthians tinha de jogar no pulso da arquibancada. O problema é que não havia muitas opções. As peças continuavam na mesma posição no tabuleiro. Ninguém improvisava.

Então Tite resolveu radicalizar. Voltou do intervalo com Liedson no lugar de Willian. Jorge Henrique ficou aberto na direita, Liedson centralizado e Danilo na esquerda. Na primeira bola que pegou, Liedson sofreu falta. Alex levantou na área, Durval falhou e sobrou para Danilo, com a serenidade de um monge, fazer o gol de empate, aos 2.

O gol fez o Corinthians adiantar a marcação empurrando o Santos para atrás. Agonizando a cada minuto, o time de Muricy não encontrava um jeito de sair para o ataque. Neymar continuava escondido e Ganso vestindo a camisa da omissão. Nas arquibancadas, cada cinco minutos eram contados como uma eternidade. Lá no campo, mesmo com a obrigação de lutar por um gol redentor, o time santista não reagia. Quando o relógio apontou 40 minutos, o Pacaembu foi coberto pelo manto da emoção. A contagem regressiva começou com o coração na boca e só acabou ao apito final de Vuaden. Agora é aguardar o vencedor de Universidad do Chile e Boca para fazer história.

RESUMO DO JOGO

O Corinthians foi valente, jogou com o regulamento debaixo do braço e desbancou o Santos, dos badalados Neymar e Ganso, e agora vai para a sua primeira final de Libertadores. Pouco mais de 37 mil torcedores viram no Pacaembu o empate de 1 a 1. Neymar fez para o Santos. Danilo marcou para o Corinthians. Na Vila, semana passada, o Corinthians ganhou por 1 a 0. O jogo desta quarta foi feio, com as equipes tensas e errando passes. Nesta quinta, Boca Juniors e Universidad do Chile decidem quem será o adversário do Corinthians. O Boca ganhou o primeiro jogo por 2 a 0.

CORINTHIANS 1 x 1 SANTOS

CORINTHIANS - Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Willian (Liedson) e Jorge Henrique. Técnico: Tite.

SANTOS - Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan (Léo); Adriano (Elano), Arouca e Paulo Henrique Ganso; Alan Kardec, Neymar e Borges (Dimba). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Neymar, aos 35 minutos do primeiro tempo; Danilo, aos 2 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - R$ 2.599.702,50.

PÚBLICO - 37.978 pessoas.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - Acabou... O Corinthians é finalista da Libertadores. O Pacaembu explode em alegria. Os jogadores se abraçam. O torcedor chora. O Corinthians nunca foi tão longe na competição sul-americana.

44min - O juiz deu 2 minutos de acréscimo. Deu mais 1 agora. Serão três, portanto.

43min - A festa corintiana é tímida. Se mantiver esse empate, o Corinthians vai para a final da Libertadores pela primeira vez em sua história. Jogará com o finalista de Boca Juniors e Universidad do Chile. O Boca fez 2 a 0 no primeiro jogo.

40min - O Santos pressiona e o Corinthians responde nos contra-ataques, cavando a falta para parar o jogo. Os torcedores do Corinthians cantam, tensos.

38min - O público no Pacaembu é de 37.978 pagantes, para uma renda de R$ 2.599.702,50.

35min - Neymar e Ganso, os dois melhores jogadores do Brasil, jogam mal.

33min - Nenhuma das duas equipes está merecendo ganhar o jogo. O Santos teve apenas a bola do gol do Neymar, quase não criou no segundo tempo. O Corinthians também não joga para vencer, até porque o empate lhe serve. Muricy manda Dimba a campo no lugar de Borges.

30min - Alex enche o pé para defesa de Rafael. Boa jogada do Corinthians.

29min - Léo entra no Lugar de Juan. E Elano, na vaga de Adriano.

28min - Neymar está sumido. Mesmo assim é o único que tenta alguma coisa. Borges e Kardec quase não aparecem. Ganso está fora de jogo. Muricy prepara a entrada de Elano, e também de Léo.

26min - O Santos erra muito na frente. Muricy pede calma para seus jogadores. Há muitos erros de passes na entrada da área do Corinthians.

22min - Paulinho acerta a trave, mas ele estava impedido. Foi uma jogada rápida do Corinthians pela direita, com Alex.

20min - O jogo é feio.

17min - Juan, o lateral-esquerdo do Santos, está liberado para atacar. Pena que lhe falta qualidade na frente.

14min - Durval faz lançamento péssimo para Juan. Isso mostra o nervosismo do Santos em campo. A bola parece queimar nos pés dos jogadores. O jogo é tenso. E de poucas jogadas ofensivas de qualidade.

13min - O Santos não consegue sair com a bola. Arouca erra passe e perde mais uma chance.

12min - O juiz dá uma dura em Chicão e Borges.

10min - O Corinthians volta para sua posição de marcação atrás da linha da bola. Chove forte no Pacaembu.

7min - O Santos terá de ir pra cima. Ganso joga mal. O Corinthians volta a se valer dos contra-ataques. Adriano cobra demora do gandula, e o derruba. O jogo para.

5min - O empate classifica o Corinthians. O Santos precisa vencer para ir para a final da Libertadores. Não haverá mais pênaltis no Pacaembu.

2min - GOOOOLLLLLL DO CORINTHIANS, de Danilo: 1 a 1. Alex levanta a bola na área, ela passa por todo mundo e cai nos pés de Danilo, que domina e toca tranquilamente para o gol. Quem sofreu a falta foi Liedson.

1min - Começou. O Corinthians muda: Liedson entra no lugar de Willian. A vitória do Santos por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O empate é do Corinthians.

INTERVALO

FRASES

Danilo: "O jogo foi isso. Marcamos forte e saímos nos contra-ataques e até tivemos algumas chances. Não está nada perdido. Temos de voltar e buscar o nosso gol."

Arouca: "Entramos determinados a fazer o primeiro gol. Conseguimos. Temos de voltar pensando agora em jogar melhor e fazer o segundo gol."

PRIMEIRO TEMPO

45min - Bola levantada na área do Santos que Jorge Henrique cabeceia para boa defesa de Rafael. Acabou.

43min - Ralf pega rebote e manda a bola longe.

42min - O Santos responde e volta para a área do Corinthians. Muricy mandou o time atacar.

40min - O gol do Santos leva a decisão para os pênaltis porque o Corinthians ganhou na Vila por 1 a 0, semana passada. O gol também fez o Corinthians sair para o jogo.

35min - GOOOOOLLLLLLLLL DO SANTOS, de Neymar: 1 a 0. O atacante começa e fecha a jogada, dentro da rede de Cássio. Alan Kardec abre pela direita e cruza. Borges desvia e acerta a trave, onde estava Neymar, que só cutuca. Foi o 23º gol dele na temporada.

34min - Está claro que o Corinthians não tem ataque. Todos os homens de frente e do meio ajudam na marcação. Alguns fazem somente isso.

30min - Juan conclui boa jogada de Kardec pela direita. Cássio faz a defesa.

28min - Jorge Henrique deu susto na zagfa santista e Adriano quase entrega o ouro. O jogo fica um pouco mais franco. Ganso e Arouca ganham espaço.

25min - Todas as bolas que o Santos levanta na área vão para as mãos de Cássio.

24min - O Santos para na marcação do Corinthians. Neymar tenta alguma coisa, mas também não conseguiu nada até agora.

23min - Embora o Corinthians fique menos com a bola, é mais perigoso nesse momento. Alan Kardec e Borges não tocam na bola. E Kardec na direita não está funcionando no Santos.

20min - Alex cobrou e Rafael fez ótima defesa. Mas a bola ia para fora. Bom momento do Corinthians. Levantou a torcida no Pacaembu.

19min - O jogo é truncado. O Corinthians tem boa falta na entrada da área. Perigosa...

15min - A marcação do Corinthians é muito boa. Não há espaço sequer para que os santistas se virem em direção ao gol. O ataque formado por Neymar, Borges e Alan Kardec, montado por Muricy, ainda não funcionou. Ganso não tem espaço para armar nada.

13min - O Santos toca a bola em seu campo. Já percebeu que o Corinthians está ligado e esperto nos contra-ataques.

11min - Na jogada errada do Santos na frente, o Corinthians puxa o primeiro contra-ataque com perigo. A torcida se levanta, mas a bola para nas mãos de Rafael, fácil.

10min - O Corinthians marca bem. Deixa a defesa santista fazer os lançamentos. Castán fez falta em Alan Kardec, que joga na direita. Foi a sexta falta do jogo. O Santos vai levantar na área. Nada.

7min - Tite já pediu para que seus jogadores saiam da defesa. O Santos pressiona e o Corinthians não responde. Tite está preocupado com esta postura. O Corinthians não precisa fazer gol, mas é temerário deixar o rival atacar e tomar conta do jogo.

4min - Neymar cobra mal falta e Cássio pega fácil. O Corinthians ainda não atacou. O Santos tem a bola por mais tempo nos pés.

3min - O Corinthians, quando não está com a bola, volta todo para seu campo de marcação. O Santos demonstra não ter pressa para atacar. Toca de um lado para o outro.

1min - Começou...