Corinthians descansa veteranos em primeiro jogo em casa no Brasileirão

Vítor Pereira já deixou claro que não irá repetir escalações do Corinthians por enquanto e que irá dar continuidade ao rodízio de atletas. Diante do Avaí, neste sábado, às 19 horas, o torcedor verá na Neo Química Arena mais uma vez uma equipe modificada no Brasileirão, com alguns titulares preservados em razão do desgaste físico provocado pela maratona de partidas. A equipe tenta o segundo triunfo depois de estrear com vitória sobre o Botafogo no Rio.

O técnico português já explicou que é impossível formar uma equipe intensa com atletas atuando de três em três dias, especialmente levando em consideração a média alta de idade do elenco corintiano. Dos dez atletas que mais atuaram nesta temporada, sete têm mais de 30 anos.

É muito provável que Gil, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto e Jô, titulares no meio de semana contra o Deportivo Cali, descansem. Com isso, João Victor, Lucas Piton, Du Queiroz, Giuliano e Róger Guedes devem ganhar uma chance entre os titulares.

Certo é que Fagner terá de cumprir mais um jogo de suspensão por conta de expulsão na última rodada do Brasileirão do ano passado e mais uma vez é desfalque. Rafael Ramos, recém-contratado do Santa Clara, de Portugal, foi apresentado na sexta e pode já estrear neste sábado. Ele disputa vaga com João Pedro.

"Eu vim para trabalhar, vou dar o meu máximo. Sempre que for chamado, darei tudo lá dentro. Tem muitos jogos aqui, o que dá mais oportunidades a todos os jogadores. Uma boa concorrência é bom para o clube e também para mim e para o Fagner ou o João Pedro. Vai nos fazer brigar mais a cada dia e lutar por um lugar no time", disse o lateral português.

O meia-atacante Adson se livrou de entorse no tornozelo direito e volta a ser opção. O zagueiro Robson Bambu continua em recuperação de uma lesão de grau um no músculo reto anterior e o meia Luan ainda está em transição do departamento médico para o campo após se queixar de dores no quadril.

O Avaí também ganhou seu primeiro compromisso no torneio nacional. Fez 1 a 0 no América em casa e agora tenta ganhar como visitante. A equipe catarinense é treinada por Eduardo Barroca e tem em seu elenco atletas experientes e que já vestiram a camisa de grandes clubes, casos de Cortez, Copete e Muriqui.

CORINTHIANS X AVAÍ

CORINTHIANS - Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raúl Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vitor Pereira.

AVAÍ - Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele, Bruno Silva e Vinícius Leite; Morato, Copete e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ/Fifa)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Neo Química Arena

TRANSMISSÃO - Premiere e SporTV.