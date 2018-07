Corinthians descarta buscar a vitória só para eliminar o São Paulo

A comissão técnica e a diretoria do Corinthians descartam usar a eliminação do São Paulo, quarta-feira, às 22h, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, como única motivação dos jogadores. Apesar da possibilidade de desclassificar um rival local, todos garantem que o pensamento é outro.

"Estamos extremamente preocupados com nós mesmos. Não estamos preocupados com quem vai se classificar ou contra quem vamos jogar, embora saibamos a importância do clássico. Nosso objetivo é jogar bem. Quem vai classificar não é problema do Corinthians", afirmou o gerente de futebol Edu Gaspar.

Uma vitória levaria o Corinthians aos 16 pontos e o colocaria na segunda posição geral da Libertadores, abaixo apenas do Boca Juniors, com 18 e dono da melhor campanha com 100% de aproveitamento. Nas próximas fases, o Corinthians decidiria todos os confrontos em seu estádio, desde que não enfrente os próprios argentinos.

"Estamos preocupados em conseguir uma melhor classificação. Queremos buscar porque nos dá o direito de decidir em casa", justificou o auxiliar Cleber Xavier.

Uma vitória do Corinthians pode acarretar na eliminação do São Paulo. Hoje, o rival está em segundo no Grupo 2, com nove pontos, dois acima do San Lorenzo, que pega em casa o lanterna Danubio. "A nós interessa a nossa parte. Um dos dois (São Paulo ou San Lorenzo) vai continuar. Qualquer um é difícil", ressaltou Xavier.