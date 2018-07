Corinthians descarta contratar reforço para repor saída de Elias

O Corinthians admite o risco de perder o volante Elias em breve, embora a diretoria não planeje por enquanto trazer um substituto para o jogador. Em entrevista ao canal SporTV nesta terça-feira o diretor adjunto de futebol do clube, Eduardo Ferreira, afirmou que o elenco já possui opções necessárias para repor a provável saída do titular para o futebol chinês.

"Não estamos pensando em trazer um outro volante caso o Elias saia. Nosso foco é o meio de campo. Para a posição do Elias temos bons jogadores: Cristian, Ralf, Bruno Henrique, Rodriguinho, Marciel. Não precisa sair no mercado desesperado para buscar. Temos bons jogadores para essa posição", disse o dirigente.

Elias tem proposta do Hebei China Fortune, clube que ofereceu ao Corinthians cerca de R$ 40 milhões. O próprio clube do Parque São Jorge admite que será muito difícil segurar o jogador, até pela alta proposta salarial trazida pelo time asiático, que acaba de ser promovido à elite do país.

O meia Jadson também se transferiu para a China, o Tianjin Quanjian é o novo time do jogador, e para o caso dele, o Corinthians trabalha para achar um substituto. "Depois da saída do Jadson, o plano emergente é um meio de campo. Trabalhamos com três, quatro nomes para essa posição há duas semanas, desde a confirmação da saída. Esperamos que mais uma semana a dez dias nós confirmemos o nome. São bons nomes do mercado, do Brasil e de fora", afirmou o dirigente. Um dos cotados é Marquinhos Gabriel, do Santos.