Corinthians descarta novo zagueiro e quer substituto para Rodriguinho

O Corinthians não pretende contratar um zagueiro para substituir Balbuena, mas pretende ir ao mercado atrás de uma opção que possa suprir a saída de Rodriguinho. Entretanto, o presidente Andrés Sanchez garante que irá manter a postura de não fazer grandes investimentos e deve apostar em jovens promissores ou jogadores mais baratos.

+ Podcast Corinthians: bastidores transformam o clube em um caldeirão

+ Andrés Sanchez não convence e torcida do Corinthians organiza protesto

+'Corinthians não precisa vender ninguém para fazer caixa', diz Andrés Sanchez

Com a saída de Balbuena para o West Ham-ING, o Corinthians deve ficar com Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Vilson. Por enquanto, a dupla titular será composta por Pedro Henrique e Henrique. "Estamos satisfeitos com o que a gente tem", disse o presidente Andrés Sanchez.

Quanto a vaga de Rodriguinho, Jadson deve reconquistar sua condição de titular e o técnico Osmar Loss muda um pouco o esquema tático, como fez diante do Cruzeiro, quando escalou Jadson, Clayson e Romero juntos. Outra opção seria apostar em Mateus Vital, o que faria ele ter que alterar ainda mais o posicionamento dos jogadores.

Assim, a diretoria vai tentar achar um substituto para Rodriguinho. "Estamos olhando o mercado em busca de jogadores jovens, que querem crescer no Corinthians", explicou o treinador.

Andrés tenta passar tranquilidade para a torcida com a ideia de que o Corinthians já passou por outras grandes transformações e conseguiu dar a volta por cima e que ele não irá abrir mão da política de pés no chão. "Não admito pagar R$ 600 mil para um treinador ou R$ 600 mil, R$ 1 milhão para jogador", avisa.

Para o jogo com o Vasco, domingo, em Brasília, o atacante Jonathas é dúvida, por ter deixado a partida com dores na coxa. Caso seja vetado, Pedrinho pode ganhar nova chance e Romero reaparecer como centroavante, como aconteceu contra o Cruzeiro. Outra possibilidade é o retorno de Roger, que também se recupera de lesão.