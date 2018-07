Corinthians descarta pagar salário milionário a zagueiro Anderson Martins

SÃO PAULO - Um salário milionário travou uma possível negociação do Corinthians com o zagueiro Anderson Martins, do Al-Jaish, apesar de o clube do Catar ter anunciado domingo que a transferência por empréstimo de um ano estava fechada.

Se o Corinthians aceitasse as bases salariais pedidas, Anderson Martins, que se destacou no Vasco em 2011 jogando ao lado de Dedé, receberia o maior salário do elenco: 2 milhões de euros por ano – ou cerca de R$ 600 mil por mês.

O valor foi passado ao Corinthians pelo empresário do atleta, Carlos Leite, segundo o diretor de futebol Ronaldo Ximenes, que, por ora, descartou o negócio. "Está fora da realidade do futebol brasileiro."

A negociação veio à tona quando o Al-Jaish publicou em seu site que o zagueiro iria reforçar o Corinthians. Ximenes disse que não é bem assim."Fiquei surpreso com a notícia", afirmou. “Domingo conversei com Carlos Leite. Ele disse ao clube do Catar que o Corinthians e outros clubes poderiam ter interesse no Anderson. Perguntei do salário, apenas isso”, disse Ximenes.

Leite já trabalhou com o Corinthians na contratação de vários atletas. Ele também é empresário do técnico Mano Menezes. O Estado tentou falar com Leite sobre a situação de Anderson Martins, que tem contrato até 2018 com o Al-Jaish, mas ele não atendeu as ligações.

Ximenes disse que o Corinthians estuda contratações de oportunidade, mas que o foco não está na defesa. "Procuramos um atacante."