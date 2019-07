Corinthians desiste de tentar emprestar Araos e dará nova chance ao chileno

O meio-campista Araos deve ganhar mais oportunidades no Corinthians no decorrer da temporada. Depois de ficar de fora dos dez jogos iniciais no Campeonato Brasileiro, o chileno voltou a ser relacionado contra o Flamengo e também deverá ficar no banco de reservas na Copa Sul-Americana.

O jogador fez apenas três jogos na atual temporada. No fim do ano passado, ele perdeu espaço no elenco por ter sido expulso em dois jogos importantes - no jogo de ida contra o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil e no clássico com o São Paulo em novembro.

A atual comissão técnica entendeu que Araos havia sentido a pressão de jogar no Corinthians e precisava se adaptar ao futebol brasileiro. A intenção era emprestá-lo para um time da Série A. Afinal, o clube investiu caro pelo jogador, contratado em julho do ano passado por US$ 4 milhões (cerca de R$ 17,1 milhões na cotação da época).

Depois do jogo contra o Flamengo, o técnico Fábio Carille acabou com essa conversa de que ele será emprestado. "Ele está nos planos, sim, é um menino que conversamos sobre empréstimo. Teve clube que fez propostas, mas que ele não quis, e eu achei que ele fez bem. Se aparecer algo que lhe agrade, podemos liberar. Mas ele está trabalhando pelo seu espaço", afirmou Carille em coletiva no domingo.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, quando enfrentará o Montevideo Wanderers pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia primeiro de agosto, no Uruguai.

Depois de dar adeus à Copa do Brasil, eliminado pelo Flamengo, o Corinthians tem a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro para se preocupar no segundo semestre. No Brasileirão, o time alvinegro vem de empate por 1 a 1 com o Flamengo, em casa, e volta a campo no sábado, contra o Fortaleza, fora de casa.