Corinthians desiste oficialmente de contratar Tevez

SÃO PAULO - O sonho do Corinthians de contar novamente com o atacante Carlitos Tevez foi adiado. Na noite desta terça-feira, a diretoria anunciou em um comunicado no site oficial do clube que desistiu de contratar o jogador argentino, que pertence ao Manchester City, após iniciar negociações com o time inglês na semana passada e oferecer 40 milhões de euros, que seriam pagos em quatro anos.

A falta de tempo para acertar a contratação atrapalhou o Corinthians, já que a janela de transferências para o futebol brasileiro se encerra nesta quarta, mais precisamente às 18 horas (de Brasília).

Durante a disputa da Copa América, Tevez admitiu o desejo de retornar ao clube que defendeu entre 2005 e 2006. Antes, já havia revelado estar insatisfeito no Manchester City. Diante das especulações e de uma declaração do técnico Roberto Mancini, o Corinthians negou na última segunda, também através de nota oficial, que a contratação estivesse fechada.

O clube explicou que o Manchester City fez uma contraproposta, relativa aos valores e parcelamentos ofertados pela liberação do atacante argentino. Outro entrave na negociação era o pedido da equipe inglesa para que Tevez abrisse mão de dinheiro que o City ainda lhe devia.

Sem Ronaldo, que se aposentou no início deste ano, e com Adriano afastado por lesão, o Corinthians tentava realizar nova contratação de impacto no futebol brasileiro e, para isso, desejava repatriar Tevez. Agora, porém, a negociação está encerrada e o retorno de Tevez ao clube em que faturou o título nacional de 2005 não irá acontecer, ao menos neste ano.

Confira a nota oficial do Corinthians:

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista vem a público para comunicar oficialmente a impossibilidade da contratação do atacante argentino Carlos Tevez.

Mesmo reconhecendo o esforço do Manchester City e de todos os envolvidos na negociação, não existe mais tempo hábil para que a transferência seja concretizada, tendo em vista que a janela de inscrições para atletas vindos do exterior se encerra nesta quarta-feira, dia 20 de julho.

Ciente do enorme sonho da torcida em ter de novo o atacante como jogador do Corinthians, a diretoria espera poder contar com Tevez em um futuro próximo."