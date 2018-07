Corinthians deslancha no fim e vence União Barbarense pelo Paulistão

SÃO PAULO - O Corinthians sofreu com a retranca do União Barbarense neste sábado, mas deslanchou no final e conseguiu a vitória por 3 a 0, no Pacaembu, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Mesmo poupando a maioria dos titulares e diante de um adversário com o propósito claro de se defender, a equipe do Parque São Jorge conseguiu o resultado positivo com os gols de Douglas, Jorge Henrique e Renato Augusto, todos no segundo tempo. Chicão ainda perdeu um pênalti, defendido por Walter.

O resultado levou o Corinthians aos 21 pontos e a equipe subiu para a quinta colocação. Na próxima rodada, o adversário será o XV de Piracicaba, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Barão de Serra Negra. Já o União Barbarense, penúltimo colocado com seis pontos, pega a Ponte Preta na quinta, às 19h30, em casa.

O Corinthians vinha de vitória no meio de semana pela Libertadores - 3 a 0 sobre o Tijuana, no Pacaembu - e para evitar o desgaste excessivo poupou alguns jogadores. Dos considerados titulares, somente Gil, Fábio Santos e Ralf foram escalados. Foi uma boa oportunidade para Emerson, que vive má fase, mostrar serviço, e o atacante não decepcionou: foi o criador das jogadas dos dois primeiros gols corintianos.

O JOGO

O União Barbarense entrou em campo fechado, com apenas um atacante, mas o Corinthians levou somente um minuto para ter a primeira oportunidade. Depois de cruzamento de Edenílson da direita, Emerson escorou de cabeça para Romarinho, que foi atrapalhado pela defesa e bateu fraco, em cima de Walter.

Aos poucos, no entanto, o time do interior via seu objetivo de parar o ataque corintiano dar certo. Os mandantes tinham a posse de bola, mas não conseguiam furar o bloqueio armado pelo técnico Claudemir Peixoto. Romarinho e Jorge Henrique, pelos lados do campo, eram os mais acionados, mas tinham dificuldade para superar a marcação.

Outro que se esforçava no ataque era Emerson, que criou boa jogada aos 35 minutos. Ele tentou o drible pelo lado direito e foi desarmado, mas não desistiu da jogada, recuperou a bola, cortou o zagueiro e bateu travado por Camacho. Gil, de cabeça, em dois momentos seguidos, também levou perigo.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: o Corinthians seguia dono da posse de bola, mas tinha dificuldade para penetrar na defesa adversária. Emerson se movimentava muito e era o principal criador de jogadas da equipe. Seria criado por ele o primeiro gol corintiano.

Aos sete minutos, Jorge Henrique recebeu no meio e, de letra, deu lindo toque para Emerson. O atacante arrancou pela direita, levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Douglas, que entrava sozinho pelo meio da área e tocou para o gol.

Emerson estava endiabrado e, além da qualidade de sempre, mostrou capacidade como marcador aos 11 minutos. Ele apertou o zagueiro Júnior Goiano, roubou a bola e deixou com Jorge Henrique, que entrou na área e tocou para Douglas. O meia foi atrapalhado pelo quique da bola e chutou por cima do gol uma grande oportunidade.

Novamente Emerson levou perigo aos 24 minutos, depois que recebeu cruzamento de Edenílson e cabeceou para grande defesa de Walter. Nem mesmo após o gol corintiano o União Barbarense abdicou da postura defensiva, o que complicava a vida do ataque do time da casa.

Tite colocou Renato Augusto e Paulinho em campo e o volante quase deixou sua marca aos 35 minutos, depois que tabelou com Jorge Henrique e bateu cruzado, para fora. Quatro minutos depois, o árbitro viu pênalti em Gil após bola cruzada na área. Chicão bateu e o goleiro Walter defendeu.

Mas aos 42 minutos, não teve jeito e o Corinthians ampliou. Emerson arrancou com a bola do meio de campo, passou por três marcadores e foi desarmado na hora de bater. A sobra ficou com Jorge Henrique, que dominou e encheu o pé. A bola ainda desviou em Brito e matou o goleiro.

Ainda dava tempo para mais um. Aos 46 minutos do segundo tempo, Giovanni tentou bater de fora e foi travado. Renato Augusto aproveitou a sobra e deu um toque por cobertura, para fazer um golaço, seu primeiro com a camisa do Corinthians, e fechar o placar.

CORINTHIANS 3 X 0 UNIÃO BARBARENSE

CORINTHIANS - Julio Cesar; Edenílson, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme (Paulinho) e Douglas (Giovanni); Jorge Henrique, Romarinho (Renato Augusto) e Emerson. Técnico: Tite.

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Júnior Goiano, Juliano e Camacho; Alex Reinaldo, Cláudio Britto, Edilson Azul, André Cunha, Cleverson (Júlio) e César; Caihame (Dário). Técnico: Claudemir Peixoto.

GOLS - Douglas, aos sete, Jorge Henrique, aos 42, e Renato Augusto, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro (SP).

CARTÕES AMARELOS - Romarinho (Corinthians); Juliano, Alex Reinaldo, André Cunha (União Barbarense).

RENDA - R$ 547.850,50.

PÚBLICO - 19.359 pagantes (20.906 total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).