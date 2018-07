Corinthians desperta no segundo tempo e bate o Sport em casa

O técnico Cristóvão Borges ganhou os três pontos ontem para o Corinthians nos 3 a 0 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, ontem, no Itaquerão. Um dia depois de reclamar de excessivas comparações ao sucessor, Tite, o treinador arrumou a formação no intervalo e garantiu um segundo tempo digno de quem está no G-4.

O time só continua na cola dos líderes pelo que fez no segundo tempo, quando marcou todos os gols. Cristóvão conseguiu fazer os jogadores reagirem para evitar o vexame do primeiro tempo, quando o Sport foi mais perigoso e finalizou três vezes mais.

A torcida do Corinthians vibrou pela primeira vez na fria noite na Zona Leste ao ouvir o nome de Gustavo no sistema de som. A entrada de “Gustagol” acabava com a expectativa pela estreia do jogador de 22 anos, ex-Criciúma. A manifestação popular foi mais do que isso, um alívio pela tentativa para salvar uma apresentação horrível.

A entrada dele na vaga do volante Cristian significou uma nova atitude. Mais ousado e veloz, o Corinthians abriu o placar no primeiro minuto, ampliou aos oito e definiu o jogo aos 16. Foi uma espécie de avalanche para compensar o desastre da etapa inicial.

Com Gustavo centralizado para incomodar a defesa, as laterais ficaram livres e houve mais espaço para evitar os erros de passes, falha tão repetida no primeiro tempo.

O jogo sob controle na etapa final possibilitou ao técnico promover mais uma estreia. O volante Jean, que veio do Paraná, entrou nos minutos finais.

A etapa final foi o retrato mais fiel ao nível dos times. O Corinthians se mostrou bastante superior e dominou o Sport, que luta para sair das últimas posições.

A partida teve um dos menores públicos da história do Corinthians em sua nova arena. O jogo teve a presença de 24,3 mil pagantes, quantidade pouco maior do que o recorde negativo do estádio, 23,1 mil, registrado neste ano contra o Capivariano.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3X0 SPORT

CORINTHIANS - Cássio; Léo Príncipe, Vilson, Yago e Uendel; Cristian (Gustavo) e Camacho (Willians); Rodriguinho, Giovanni Augusto (Jean) e Marlone; Lucca. Técnico: Cristóvão Borges.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier (Apodi), Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Everton Felipe (Rogério), Diego Souza e Gabriel Xavier (Edmilson); Ruiz. Técnico: Osvaldo de Oliveira.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

GOLS - Rodriguinho, a 1 minuto, Léo Príncipe, aos 8, Vilson, aos 16minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vilson, Durval, Gabriel Xavier, Yago.

RENDA - R$ 1.163.355,50.

PÚBLICO - 24.360 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo