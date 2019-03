Corinthians destaca crescimento na reta final da 1ª fase do Paulistão

Os jogadores do Corinthians ressaltaram o crescimento do time nas últimas rodadas da primeira fase de Campeonato Paulista, após a vitória sobre o Oeste por 1 a 0, neste domingo, no seu estádio em Itaquera. O resultado assegurou ao time a classificação às quartas de final da competição com uma rodada de antecedência.

"Começamos o ano com muitas dúvidas, mas os números falam por si. Nosso time está se encontrando, muitas peças novas, mas estamos numa sequência boa", disse o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o autor do gol da partida.

Se a atuação contra o Oeste não empolgou, não há como negar que os números demonstram um Corinthians estável e com margem de crescimento para a sequência da temporada. Contando as três competições que disputa simultaneamente (Paulista, Copa do Brasil e Sul-Americana), são nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e quatro empates.

"O time vem crescendo no momento certo, os jogadores vêm evoluindo. Vai chegar o mata-mata e estamos prontos para buscar grandes coisas", completou o atacante Clayson.

O Corinthians é o líder do Grupo D do Paulistão com 18 pontos, um a mais do que a Ferroviária, a sua adversária nas quartas de final. Antes disso, na quarta-feira, o time vai visitar o Ituano, pela rodada final da primeira fase.