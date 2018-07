Corinthians deve acertar contratação de Lodeiro nesta terça-feira

SÃO PAULO - O Corinthians espera anunciar nesta terça-feira a contratação do meia Lodeiro, do Botafogo. O diretor de futebol Ronaldo Ximenes viajou para Rio de Janeiro para acertar os últimos detalhes da transação. “O negócio deve sair amanhã (hoje)”, disse Ximenes ao Estado.

Por 50% dos direitos econômicos do uruguaio, o clube pagará 1,5 milhão de euros (R$ 4,5 milhões). Desse montante, o Botafogo receberá 1 milhão de euros (R$ 3 milhões) e o restante será abatido dos salários de Emerson. O atacante está emprestado para o clube carioca até o fim do ano e o Botafogo paga mensalmente ao Corinthians R$ 250 mil, referentes à metade do salário do jogador.

A empresa WDS, que detém 50% dos direitos econômicos de Lodeiro, pretende tirar o jogador de General Severiano e levá-lo para o Parque São Jorge a fim de valorizá-lo. Assim, o Corinthians teria de comprar apenas os outros 50% pertencentes ao Botafogo.

O uruguaio, de 25 anos, sofreu uma lesão muscular na coxa direita no último dia 4, mas a contusão não é grave. Ele está fazendo tratamento no Uruguai, onde já se juntou com outros 24 jogadores pré-convocados pelo técnico Óscar Tabárez para disputar a Copa do Mundo.

A diretoria também está atrás de um atacante. A ideia é contratar um jogador que possa substituir o peruano Paolo Guerrero.