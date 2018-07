Corinthians deve anunciar a chegada de 2 reforços nesta semana

O Corinthians deve acertar nos próximos as contratações de dois destaques do Audax na campanha do vice-campeonato paulista. O clube aguarda trâmites de documentações para integrar ao elenco o atacante Bruno Paulo e o meia Camacho como reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. A dupla aguarda somente a oficialização da rescisão contratual com a equipe atual para assinar com o Corinthians.

"Faltam os detalhes de sempre. Só podemos cravar alguma contratação quando os atletas já estão liberados de seus clubes, quando estão com as rescisões assinadas. Tem vários tipos de conversas também, coisas para evoluir. Quem sabe nesta semana a gente consiga evoluir em algo desse tipo", disse o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar.

A diretoria deve discutir a contratação dos dois em uma reunião nesta segunda-feira no CT, enquanto o time ganha folga e só se reapresenta na terça-feira pela manhã depois de ter empatado com o Grêmio em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Vitória, domingo, em Salvador.

Bruno Paulo e Camacho têm 26 anos e são amigos de infância. Os dois começaram nas categorias de base do Flamengo, chegaram a atuar juntos no Bahia e foram titulares na campanha do Audax no Estadual. Ambos esticaram o contrato com o clube para poder disputar a final do Paulistão e aguardam o fim do vínculo para se transferirem.

A chegada dos dois contrasta com a possível saída do zagueiro Felipe. O Porto, de Portugal, quer a contratação dele e o Corinthians admite o risco de perder o defensor. "Parece que vai chegar um contato formal logo", disse Gaspar.