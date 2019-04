Corinthians deve anunciar dois reforços e ao mesmo tempo tenta enxugar elenco

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação do atacante Everaldo, do Fluminense, e do volante Matheus Jesus, que disputou o Campeonato Paulista pelo Oeste. O clube encaminhou a contratação dos dois e, segundo os dirigentes, faltam apenas detalhes para serem oficializados.

Com a chegada desses atletas, a comissão técnica também tenta negociar jogadores que estão com pouco espaço no grupo, como o volante Thiaguinho, o meia Angelo Araos e os atacantes André Luis e Sergio Díaz. O atacante Gustavo Mosquito está acertado com o Vila Nova, de Goiás. O clube goiano chegou a publicar nas redes sociais a contratação, mas depois apagou.

O Corinthians tem atualmente no elenco 36 jogadores. O clube também está definindo se montará uma equipe sub-23 para disputar a Copa Paulista. O time poderá contar também com jogadores acima da idade limite e é uma maneira de manter todo o grupo em atividade.

Depois de folgar na quinta-feira, o elenco se reapresenta nesta sexta de olho na estreia no Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentará o Bahia, domingo, na Fonte Nova, embalado pelo tricampeonato paulista e pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ingressos à venda

O clube iniciou a venda de ingressos para estreia em casa no Campeonato Brasileiro. A partida será contra a Chapecoense em primeiro de maio, na Arena Corinthians. Os valores variam de R$ 32 a R$ 400.