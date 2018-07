Corinthians deve anunciar Gilsinho na próxima semana

Gilsinho tem características parecidas com as de Willian. Ele costuma atuar como segundo atacante, mostrando velocidade pelas laterais do campo. O jogador de 1,69m de altura e 70 kg de peso é o terceiro reforço confirmado pelo Corinthians. O clube já havia acertado com o zagueiro Felipe (Bragantino) e o meia Vítor Júnior (Atlético-GO).

Depois de confirmar a chegada de Gilsinho, a diretoria do Corinthians concentrará suas atenções no meia Montillo. O jogador do Cruzeiro é considerado o principal reforço do time para 2012, caso a negociação se concretize. São Paulo e Flamengo também estão de olho no meia argentino.